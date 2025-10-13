柿餅功效｜柿餅1原因比鮮柿更好！化痰止咳不傷脾胃　1種咳嗽不宜

柿餅功效｜秋冬轉季最易喉嚨咳嗽，想咳嗽快速痊癒，好多食物都需要戒口，以為可以止咳的食物也要小心慎用，柿餅是其中之一，免得弄巧反拙。



柿餅由柿曬乾製成，有纖維素、維他命C、胡蘿蔔素等營養。（資料圖片）

柿餅功效｜止咳化痰 但非四季適宜

秋天柿子的季節，每年的10月尾至11月街市有不同品種的柿子、柿餅出現，隻隻甘甜肥美、黃澄澄、肉厚厚、面層遇帶柿霜。網上流傳柿餅可以止咳！以為可以代枇杷膏及鹽燉橙更天然方便，請教過註冊中醫師陳圳堅，柿餅確有止咳化痰功效，不過亦非四季適用。

柿餅每100克熱量約130千卡。(VCG)

吃柿禁忌｜柿餅比鮮柿溫和 減寒不易傷脾胃

柿偏涼，對於熱咳、燥咳及乾咳，效果較好。尤其秋天較為適合，秋燥時有助止咳化痰。不過，柿餅是柿子經過加工而成，晾曬過程中，雖然會流失有80-90%的維他命C，但維他命A相對穩定。寒性亦會減弱，比新鮮柿子性平更溫和，不易傷脾胃，且糖分濃縮能補充能量，適合脾胃虛寒者適量食用；柿餅表面附有的柿霜，可治咽炎及口瘡。

1 潮濕天不宜：春天較潮濕，就不宜多吃。

2 寒咳、敏感咳不宜：寒咳，痰多色白、咽癢、鼻塞、鼻水色清，或喉嚨遇冷氣的「敏感咳」都不宜吃柿餅。

3 忌與螃蟹同食：蟹也屬寒涼之物，同吃易損脾胃，或致肚痛腹瀉。

4 不要空腹吃柿子：盡量餐後食用。

