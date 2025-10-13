柿餅功效｜柿餅1原因比鮮柿更好！化痰止咳不傷脾胃 1種咳嗽不宜
撰文：黃翠衣
出版：更新：
柿餅功效｜秋冬轉季最易喉嚨咳嗽，想咳嗽快速痊癒，好多食物都需要戒口，以為可以止咳的食物也要小心慎用，柿餅是其中之一，免得弄巧反拙。
柿餅功效｜止咳化痰 但非四季適宜
秋天柿子的季節，每年的10月尾至11月街市有不同品種的柿子、柿餅出現，隻隻甘甜肥美、黃澄澄、肉厚厚、面層遇帶柿霜。網上流傳柿餅可以止咳！以為可以代枇杷膏及鹽燉橙更天然方便，請教過註冊中醫師陳圳堅，柿餅確有止咳化痰功效，不過亦非四季適用。
吃柿禁忌｜柿餅比鮮柿溫和 減寒不易傷脾胃
柿偏涼，對於熱咳、燥咳及乾咳，效果較好。尤其秋天較為適合，秋燥時有助止咳化痰。不過，柿餅是柿子經過加工而成，晾曬過程中，雖然會流失有80-90%的維他命C，但維他命A相對穩定。寒性亦會減弱，比新鮮柿子性平更溫和，不易傷脾胃，且糖分濃縮能補充能量，適合脾胃虛寒者適量食用；柿餅表面附有的柿霜，可治咽炎及口瘡。
健脾湯水食譜合集｜增免疫力舒筋活氣抗疲勞 20款素湯水有益脾胃
1 潮濕天不宜：春天較潮濕，就不宜多吃。
2 寒咳、敏感咳不宜：寒咳，痰多色白、咽癢、鼻塞、鼻水色清，或喉嚨遇冷氣的「敏感咳」都不宜吃柿餅。
3 忌與螃蟹同食：蟹也屬寒涼之物，同吃易損脾胃，或致肚痛腹瀉。
4 不要空腹吃柿子：盡量餐後食用。
【健康湯水食譜】淮山杞子響螺瘦肉湯 止咳潤肺補而不燥咳嗽飲食｜喉乾痕癢如何紓緩？網友熱議8潤喉食物 木耳第2、梨第6竹蔗甘蔗分別｜潤肺止咳吃哪種？4類人不宜1情況勿吃免傷神經系統枇杷營養｜潤肺止咳降血壓4好處2類人慎食 1隻匙羹剝皮話咁易！梨營養｜止咳化痰增免疫力5功效 營養師教2食法效果更強哮喘都啱蓮子功效｜安神固精治腎虛10好處3類人不宜 中醫推1款潤肺止咳湯止咳偏方｜洋蔥水/羅漢果茶7款止咳偏方 中醫拆解成效哪些人適宜蘋果功效｜健脾開胃止咳潤肺 抗癌蔬果第1位！避免1吃法功效大減鱷魚肉功效｜補肺止咳5功效哮喘風濕最啱！中醫推介湯水 點煮點揀