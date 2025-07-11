抽油煙機使用3惡習增致癌風險！實用建議＋消委會評5款抽油煙力強

抽油煙機使用貼士｜消委會曾建議一部高效的抽油煙機，應考慮其排氣量及穩定程度。不過，亦要使用方法正確，否則容易傷及肺部，增致癌風險，還會令室內煙霧彌漫，造成空氣污染。以下3個使用抽油煙機的壞習慣，記得要戒！



抽油煙機操作簡單，但也不宜掉以輕心使用。（尹嘉蔚攝）

使用抽油煙機3大陋習

1. 煮餸後馬上關抽油煙機

油在高溫下會產生油煙，其中含刺激性的有害物質會污染室內空氣，如長期吸入會損害健康。

建議：煮完餸熄火後，讓抽油煙機再持續吸5至10分鐘才關。



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2. 用抽油煙機時開窗

有些人在煮餸時會打開窗戶，以為有助通風，散掉油煙，其實這觀念並不正確。台大公共衛生研究所解釋，開抽油煙機時不應該開窗，因為這會降低抽油煙機的吸力。

建議：正確的做法是打開遠處的門，不需打開抽油煙機旁的窗，效果才可發揮。



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3. 抽油煙機等過年大掃除時清潔

油煙釋出的有害物質會附在抽油煙機上，不宜一年才清潔一次。

建議：用完隨手清潔抹一抹，不妨準備一個噴瓶，裝入梳打粉、熱水搖勻當作清潔劑。煮完餸後噴噴抽油煙機，做法簡單並有不錯的清潔效果。



消委會評測 5機款抽油煙力較強

選購抽油煙機時，可考慮其排氣量、整體設計、風扇轉速等因素，按早前消委會的測試結果，以煙囱式的排氣量普遍較高，平均約每小時800立方米，拉趟式、整流板式、雙風扇式為平均每小時500至600多立方米左右，而單風扇未必遜色於雙風扇設計。如果排氣喉較短及減少轉彎位，排煙更理想，若受實際環境所限，如安裝位置遠離窗戶，難以避免需要較長或彎位較多的排氣喉，能夠應付氣壓或阻力變化能力高的抽油煙機較佳。

按圖參考消委會測試結果，5款抽油煙機抽油煙力較強︰

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抽油煙機｜排氣量高風扇轉速高 不等於抽油煙力強

抽油煙機的抽油煙能力除取決於排氣量外，產品的整體設計亦重要。即使是排氣量較高、風扇轉速較高的型號，也不一定有較佳的抽油煙能力。

消委會發現2款煙囱式樣本，雖然排氣量較低，實際上比排氣量較高的樣本表現更好。風扇轉速最低的2個型號只有1個風扇，但抽油煙能力比其中1款雙風扇及轉速較高的樣本稍佳，而風扇轉速高，耗電量相應也較大。此外，檢測結果亦發現1款約$2,400的樣本，它整體表現跟同類別近$4,000的樣本不相伯仲。

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在衡量購買哪部抽油煙機時，宜按家中實際環境的限制考慮，例如氣喉的長短、彎位的多寡、出口是否當風、是否適合安裝、抽油煙機的整體設計如何？即使排氣量、風扇轉速、價格較低的款式亦不一定不可取。

參考資料︰消委會 / 中時新聞 / 三立新聞