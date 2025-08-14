消委會食油｜6成含致癌物 橄欖油只忌炸1物？17款滿分+5食用建議

消委會食油｜食油是每個廚房必備的材料，但如何食得健康、減致癌風險？消委會測試市面50款常見食油，結果發現有6成食油樣本檢出基因致癌物環氧丙醇及苯並[a]芘，超過9成樣本均含有害污染物。普遍認為橄欖油不宜高溫烹調，測試結果卻有新發現！原來只是不建議炸雞塊、雞扒，否則油煙過多有害呼吸道健康。



消委會食油｜5星評分食用油 17款不含基因致癌物

消委會搜集了50 款常見的食油樣本，涵蓋13類別，包括14款特級初榨橄欖油、2款橄欖油、2款牛油果油、3款椰子油、2款茶花籽油、2款葵花籽油、2款米糠油、2款葡萄籽油、3款粟米油、6款芥花籽油、1款大豆油、6款花生油，和5款調和油。

按圖先看17款消委會5星評分食用油︰

消委會食油｜消委會建議食油小貼士

1 留意包裝：選擇食油須留意包裝上的資料，盡量揀選營養值較高的產品。



2 輪流替換：可適時轉換食油種類，攝入均衡營養。



3 使用易潔鑊：烹調時可使用不黏煎鍋煮食，減少食油用量。



4 縮短高溫烹調時間：以減少油煙產生。



5 高溫選用油：假如高溫煎炸食物，消費者應選擇單元不飽和脂肪酸較多的食油，例如是花生油、葵花籽油、芥花米油及橄欖油，它們在高溫下較穩定。



消委會食油｜14款橄欖油可炒餸 煙點低於180℃宜涼拌

若選低煙點食油（低於180℃）進行高溫烹調，會釋出大量油煙，長期吸入會影響健康一般人認為初榨橄欖油不宜高溫烹調，測試中卻只有2款（Coosur特級初榨橄欖油 172℃、Palermo有機特級初榨橄欖油 170℃）初榨橄欖油煙點低於180℃。

以下14款橄欖油煙點高於180℃可用於烹調炒餸︰

（消委會圖片）

消委會食油｜炸雞用油 煙點宜高於190℃

不過，橄欖油及牛油果油不宜用於炸雞，因消委會亦列出油炸食物時的油溫參考，炸雞塊需達191℃，宜用煙點高於190℃的油，市面上大部分的食用油，煙點高於190℃，更有26款不同類別的食油的煙點均等於或高於200°C，較適合高溫油炸或烘焗。消委會建議，無論選用任何種類的食油，都應該減少以高溫多油的方法烹調食物來保障健康。

（消委會圖片）

煙點低於180°C的食油有以下7款，它們適合較低溫的烹調方法，例如製作沙津︰

消委會食油｜29款含致癌物環氧丙醇 御品皇純正花生油最多

此外，食油測試結果中受到關注的也包括了驗出基因致癌物，當中有29款食油樣本檢出環氧丙醇，含量介乎每公斤100至2000微克，當中2款樣本（SuperFoodLab純正椰子油，每公斤1100微克、御品皇純正花生油，每公斤2000微克）的含量超出歐盟標準；另有2款樣本（御萬家百分百純正粟米油、百分百純正花生油）檢出基因致癌物苯並[a]芘，當中御萬家百分百純正粟米油的檢出量（每公斤2.1微克）超出歐盟標準。

29款食油樣本檢出基因致癌物環氧丙醇（Glycidol）由含量高至低排列︰

+ 12

食油安全測試 塑化劑有害污染物未即時構健康危害

在食油安全測試中，有35款樣本檢出塑化劑，包括DEHP、DBP、DINP、DIDP及BBP，佔整體70%，全部已轉交食安中心跟進。塑化劑有可能干擾人體內分泌，長期過量盡食可能會影響實驗動物生殖系統發育。另外，有94%（47 款）樣本檢出含1種或以上的有害污染物，40%（20款）更檢出含3種或以上，這些有害污染物包括氯丙二醇、縮水甘油脂肪酸酯、黃曲霉、有機溶液、四氯乙烯及芥酸。消委會已敦促生產商有責任確保食油的品質和安全，和避免含有有害的污染物，以保障消費者的健康。

