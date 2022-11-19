意粉保存｜網民防菌做錯一步未開已發霉　廠商急澄清如何正確保存

撰文：尹嘉蔚
出版：更新：

疫情肆虐時常消毒，勤清潔，以防病毒散播，有網民買了一包意大利麵，刻意要用水洗淨包裝來防菌，當過了一段時間後，發現裡面的麵條全部發霉，事主分享至社交平台，並感嘆「人為因素」而累事。該意大利麵廠商亦留言，並道出意大利麵包裝的小秘密。乾燥及煮好的意大利麵該如何保存，可延長保質期？

水洗意大利麵包裝　未開封先發霉

本來一包完好無缺的意大利麵，從事主分享的照片中所見，經「水劫」之後已面目全非，重重黑斑與霉菌散播至全部麵條。事主也似乎悟出真理並寫上︰「給那些疫情期間有強迫症什麼都想洗一洗的朋友，義大利麵不要洗呀」。

（圖片︰我愛全聯-好物老實說FB）

帖文吸引近千則留言︰「我昨天才洗」、「再放久一點，你就會獲得一包墨魚麵」、「不看內文的話，我還以為竹筷子發霉」、「包裝不用洗，義大利麵是要煮沸的也不用洗，重點是處理完包裝之後，要用肥皂洗手才是最重要的！」

意大利麵包裝小秘密

帖文也釣出涉事品牌的意大利麵廠商和事主私訊，事主亦將內容公開，關心事件的網民頻呼「長知識！」因為意大利麵廠商透露了包裝上的冷知識，廠商解釋，「意大利麵需要通氣，才不會因空氣擠壓的關係而破包（包裝袋破損）。所以包裝袋上有細微的小洞，這是正常的，而且世界上所有的廠牌都一樣。」還主動提出「補償」事主，願意寄一包新的過去，並強調「不適合用水洗」，以防水穿越細孔流進袋內，沾濕麵條引致發霉。記者亦到超級市場檢視一下意大利麵的包裝，在細心觀察下才能發現，某些意粉品牌的包裝袋上真有一列整齊的小孔。

某些意大利麵包裝袋上有細微的小洞，細心觀察才能發現。（尹嘉蔚攝）

譬如下圖的5個意粉品牌之中，佳之選、Food Nation的包裝袋有被「打穿」，至於Barillla（紙盒裝）、SAN REMO、DE CECCO不如以上意大利麵廠商所說「世界上所有的廠牌（意大利麵）都一樣（有細微小洞）」。無論如何，即使有沒有隔着包裝，意粉根本不需用水洗乾燥的意大利麵特意用低溫乾燥的處理將水分徹底蒸發，目的是得以長時間保存。假如受潮或沾濕，便大大損毀了乾燥意粉的壽命。

圖中紅圈的意粉品牌，包裝袋上特意釘了小孔，減低因空氣擠壓的關係而導致包裝袋破損。（尹嘉蔚攝）

乾燥的意大利麵條如何保存？

意大利麵在未開封的狀態下放在乾燥陰涼處可保存很耐，包裝袋上標示的食用期限是指在未開封的狀態下，當麵條開封後，剩下的就必須放入密封容器中保存，或裝在原包裝內密封，避免接觸空氣，防止黴菌和蟲害，開封後宜盡快用完。

如果不小心煮得比實際需要多，將煮熟後及未調味的意大利麵，拌入少少油、放涼、抽空及密封保存。（iStock）

煮好的意大利麵條如何保存？

如果不小心煮得比實際需要多，將煮熟後及未調味的意大利面採取以下建議方法保存。基本上各式意大利麵，包括長意麵、短意麵、千層麵等也可這樣做，但是體積較小的短意麵比較好處理。

按圖睇內容︰

+11

當意大利麵煮熟、瀝水後隔一段時間就會變得黏在一起。故此，趁意大利麵還溫熱的時候，拌入1至3 茶匙橄欖油（按分量調整），放涼後的麵條就不會黏連。將拌好油的意大利麵放入密封袋中，先不要合上拉鏈，等意大利麵徹底冷卻後，並擠出全部空氣才密封，然後放入雪櫃冷藏。如此一來，可保存三至五天，若太耐的話，風味會流失，發霉的可能性也增加。如果加熱，把麵放入滾水裡煮一分鐘左右，不宜留在滾水裡煮超過一分鐘，不然很易煮過頭。

參考資料︰the spruce eats/我愛全聯-好物老實説FB

如何保存乾燥意大利麵條？

包裝袋上標示的食用期限是指在未開封的狀態下，如放在乾燥陰涼處可保存很耐，當麵條開封後，剩下的就必須放入密封容器中保存，或裝在原包裝內密封，避免接觸空氣。

煮好的意大利麵條黏在一塊如何解決？

趁意大利麵還溫熱的時候，拌入1至3茶匙橄欖油，按分量調整，放涼後的麵條就不會黏。

【意粉大全】黃秋生卡邦尼vs大廚茄牛通各有秘技　煮意粉7大技巧【消委會】35款乾意粉清單全檢出昆蟲殘餘物　教選彈牙意粉3貼士【即食意粉營養】鈉含量實檢6類19款全超標平均逾8成　最鹹邊款？
01教煮
入廚貼士