意粉保存｜網民防菌做錯一步未開已發霉　廠商急澄清如何正確保存

疫情肆虐時常消毒，勤清潔，以防病毒散播，有網民買了一包意大利麵，刻意要用水洗淨包裝來防菌，當過了一段時間後，發現裡面的麵條全部發霉，事主分享至社交平台，並感嘆「人為因素」而累事。該意大利麵廠商亦留言，並道出意大利麵包裝的小秘密。乾燥及煮好的意大利麵該如何保存，可延長保質期？



水洗意大利麵包裝 未開封先發霉

本來一包完好無缺的意大利麵，從事主分享的照片中所見，經「水劫」之後已面目全非，重重黑斑與霉菌散播至全部麵條。事主也似乎悟出真理並寫上︰「給那些疫情期間有強迫症什麼都想洗一洗的朋友，義大利麵不要洗呀」。

（圖片︰我愛全聯-好物老實說FB）

帖文吸引近千則留言︰「我昨天才洗」、「再放久一點，你就會獲得一包墨魚麵」、「不看內文的話，我還以為竹筷子發霉」、「包裝不用洗，義大利麵是要煮沸的也不用洗，重點是處理完包裝之後，要用肥皂洗手才是最重要的！」

意大利麵包裝小秘密

帖文也釣出涉事品牌的意大利麵廠商和事主私訊，事主亦將內容公開，關心事件的網民頻呼「長知識！」因為意大利麵廠商透露了包裝上的冷知識，廠商解釋，「意大利麵需要通氣，才不會因空氣擠壓的關係而破包（包裝袋破損）。所以包裝袋上有細微的小洞，這是正常的，而且世界上所有的廠牌都一樣。」還主動提出「補償」事主，願意寄一包新的過去，並強調「不適合用水洗」，以防水穿越細孔流進袋內，沾濕麵條引致發霉。記者亦到超級市場檢視一下意大利麵的包裝，在細心觀察下才能發現，某些意粉品牌的包裝袋上真有一列整齊的小孔。

某些意大利麵包裝袋上有細微的小洞，細心觀察才能發現。（尹嘉蔚攝）

譬如下圖的5個意粉品牌之中，佳之選、Food Nation的包裝袋有被「打穿」，至於Barillla（紙盒裝）、SAN REMO、DE CECCO不如以上意大利麵廠商所說「世界上所有的廠牌（意大利麵）都一樣（有細微小洞）」。無論如何，即使有沒有隔着包裝，意粉根本不需用水洗。乾燥的意大利麵特意用低溫乾燥的處理將水分徹底蒸發，目的是得以長時間保存。假如受潮或沾濕，便大大損毀了乾燥意粉的壽命。

圖中紅圈的意粉品牌，包裝袋上特意釘了小孔，減低因空氣擠壓的關係而導致包裝袋破損。（尹嘉蔚攝）

乾燥的意大利麵條如何保存？

意大利麵在未開封的狀態下放在乾燥陰涼處可保存很耐，包裝袋上標示的食用期限是指在未開封的狀態下，當麵條開封後，剩下的就必須放入密封容器中保存，或裝在原包裝內密封，避免接觸空氣，防止黴菌和蟲害，開封後宜盡快用完。

如果不小心煮得比實際需要多，將煮熟後及未調味的意大利麵，拌入少少油、放涼、抽空及密封保存。（iStock）

煮好的意大利麵條如何保存？

如果不小心煮得比實際需要多，將煮熟後及未調味的意大利面採取以下建議方法保存。基本上各式意大利麵，包括長意麵、短意麵、千層麵等也可這樣做，但是體積較小的短意麵比較好處理。

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當意大利麵煮熟、瀝水後隔一段時間就會變得黏在一起。故此，趁意大利麵還溫熱的時候，拌入1至3 茶匙橄欖油（按分量調整），放涼後的麵條就不會黏連。將拌好油的意大利麵放入密封袋中，先不要合上拉鏈，等意大利麵徹底冷卻後，並擠出全部空氣才密封，然後放入雪櫃冷藏。如此一來，可保存三至五天，若太耐的話，風味會流失，發霉的可能性也增加。如果加熱，把麵放入滾水裡煮一分鐘左右，不宜留在滾水裡煮超過一分鐘，不然很易煮過頭。

參考資料︰the spruce eats/我愛全聯-好物老實説FB