【即食意粉營養】鈉含量實檢6類19款全超標平均逾8成　最鹹邊款？

各款即食意粉「襟擺」又慳位，抗疫留家的日子，少不免買定一兩包來看門口。一包即食意粉內有齊調味粉和意粉，類似煮即食麵般非常方便。不過，它們的高鈉量隨時衍生水腫及高血壓問題。眾多款式中，哪款的含鈉量最高或最低？是否超於食物安全中心的建議標準？ 攝影：尹嘉蔚

意粉要配醬汁才得其精髓，然而對於想快煮快食的人來說，可節省額外煮醬汁的時間便最好不過。各款即食意粉於是應運而生，跟即食麵一樣「一煲過有意粉、有汁」幾分鐘可享非常方便。味道尚算不錯，不過吃罷後感到非常口乾，大可能是鹽及味精作怪。再仔細觀察營養成分表，即食意粉的鈉質（sodium）含量普遍偏高，如果意粉連湯汁全吃光，不知不覺可能「鈉超標」，高於每天鈉攝取的上限。若果有經常吃即食意粉的習慣，同時少吃蔬果又少喝水，過量的鈉攝取可能會增加患高血壓及心血管問題的風險，女士們不樂見的水腫也可能發生。

記者從超市中隨機檢視5大牌子19款即食意粉，並分開6大類觀察，全部即食意粉潛伏高鈉問題。

鈉本身有助維持體液和酸鹼平衡，也是神經傳送和肌肉收縮方面的必需元素。據世衞建議，一名成年人每天需要2,000毫克鈉，即約相等於一平茶匙食鹽（約5克鹽）所含的鈉分量。鹽與鈉是否完全相同？鹽的化學名稱為氯化鈉，當中鈉佔40%，氯則佔60%，換言之每克食鹽含400毫克（即0.4克）鈉。據食物安全中心指引，每100克食物鈉含量超過600毫克是為「高鈉」。

據食物安全中心指引，每100克食物鈉含量超過600毫克是為「高鈉」，此款即食意粉100克已有1,400毫克鈉遠超上限。

記者從超市中隨機檢視5大牌子19款即食意粉，並分開6大類包括卡邦尼意粉、白汁意粉、芝士汁意粉、茄汁意粉、松露蘑菇意粉及其他類別。發現每100克意粉（約1人分量）的鈉含量介乎829至1490.5毫克，平均約1,097毫克/100克。若按食物安全中心指引，每100克食物鈉含量超過600毫克是為「高鈉」的準則，全部19款即食意粉均超標，比準則上限超出82%。在6大類即食意粉中，平均最高鈉是卡邦尼意粉，而平均最低鈉的是芝士汁意粉。而每100克即食意粉的熱量介乎343.5至406千卡，平均約376.9千卡/100克。

製作粉麵的過程，鹽是一種媒介令麵質彈牙，麵條本身已有鈉成分，再配提供的湯料或調味，每食用分量的鈉攝取將大幅提升。

其中鈉含量最高是「Chew Chew意式番茄湯意粉」，每100克含1490.5毫克鈉，而鈉含量最低為「San Remo蘑菇洋蔥汁意粉」，每100克含829毫克鈉，兩者相差近1.8倍。雖然蘑菇洋蔥汁意粉是19款中最低鈉，但記者試食後，個人認為已經幾鹹又「口乾」，要不斷喝水沖淡口渴感。

即食意粉內有各種增加風味的增味劑（flavours/flavours enhancer），目的為增鮮與味精相似。味精在料理會分解成「游離麩胺酸」和「鈉離子」（鈉），前者於口腔形成鮮味；後者進入人體循環當中，進食過多會讓身體有不舒服反應，身體開始感到鹽分和水分失衡，為了回復正常，大腦會發出口渴的訊號。

點撃以下各圖了解市售的即食意粉鈉含量、營養及熱量，當中有你常吃的牌子及款式嗎？

卡邦尼意粉類（鈉含量由高至低排序）︰

+ 2

白汁意粉類（鈉含量由高至低排序）︰

+ 2

芝士汁意粉類（鈉含量由高至低排序）︰

+ 4 + 3 + 2

茄汁意粉類（鈉含量由高至低排序）︰

+ 2

松露蘑菇意粉類（鈉含量由高至低排序）︰

+ 4 + 3 + 2

其他類別（鈉含量由高至低排序）︰

營養師王敏寧（Mandy）在以往受訪時表示，製作粉麵的過程，鹽是一種媒介令麵質彈牙，因此麵條本身已有鈉成分，如果再配提供的湯料或調味，每食用分量的鈉攝取將大幅提升。吃麵同時可配合含鉀豐富的蔬菜來平衡，包括南瓜、深綠色蔬菜及蘆筍等，因為鉀有助身體抑制鈉，從而排走體內多餘的鈉質，有助降血壓及減輕身體浮腫問題

市售的即食意粉，常會加入大量的調味料及鹽等，方便消費者煮湯及煮汁，其中的鈉含量不可忽視，吃麵同時可配合含鉀豐富的蔬菜來平衡，達致食安中心建議「減鈉足鉀」。

食安中心建議市民「減鈉足鉀」以防高血壓，日常膳食中多攝入足夠的鉀有助降低血壓，豐富鉀質食物包括大部分蔬果、豆類及堅果，但需要低鉀飲食的人士請先諮詢醫生指示。

參考資料︰WHO-Salt reduction/預防高血壓 — 減少攝入鹽/鈉／營養素與健康：鈉/食力/Science Direct/Heho健康