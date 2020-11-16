【消委會】35款乾意粉清單全檢出昆蟲殘餘物　教選彈牙意粉3貼士

消委會測試市面上35款預先包裝的乾意粉樣本，包括9款螺絲粉、15款通心粉及11款長條形意粉樣本，發現全部樣本均檢出異物，例如有昆蟲碎片、毛髮、金屬碎片或塑膠碎片等。其中最多異物的樣本（日清食品出前一丁通心寶-海鮮鮑魚湯味），每225克樣本，驗出有548枚昆蟲碎片，較美國行動水平高144%，情況惹公眾關注。據報生產商日清食品指，可能是消委會委託的實驗室或將麥麩誤認為昆蟲碎片。

消委會測試市面上35款預先包裝的乾意粉樣本，發現全部樣本均檢出異物，例如有昆蟲碎片。

消委會表示，意粉的主要原料是小麥，於種植和收割時極有可能混入昆蟲等異物，而驗出的體積都很細小，普遍少於一毫米，要在顯微鏡下才能看清楚。雖未有研究指有關物質對人體有害，建議市民用高溫煮熟意粉。另外，檢測結果顯示廠商在各生產環節須加強品質監控，務必將各種異物的含量減到最低，並敦促食物製造商和進口商從速改善，提供品質較佳的乾意粉。

按圖看35款預先包裝的乾意粉樣本被消委會檢出昆蟲碎片（蟲含量由低至高排列）︰

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食安中心就消委會轉介的35款乾意粉，在市場上抽取相關樣本作外來物及化學檢測，結果全部合格。在一般食用情況下，並未對健康造成不良影響。而現時國際對測試食物中的輕質異物檢定方法沒有共識，農產品中帶有小昆蟲，有可能在加工過程中已被研磨成極微細的碎片。

選彈牙的意粉 認住杜蘭粗粒小麥粉（Durum wheat semolina）

意粉由小麥及水兩種材料做成，意大利規定乾意粉由杜蘭小麥（Durum wheat）磨成的粗粒小麥粉（Semolina），不能用一般製麵條的軟小麥粉（Soft wheat flour），而香港並未有此規定。

按圖了解選彈牙的意粉3大貼士︰

不添加任何醬汁的意粉，升糖指數低，有效控制血糖。（VCG）

吃意粉肥過吃白飯？

需減肥的人士或認為吃意粉比吃白飯更易致肥，但真相並非如此。嚴格地講一碗不添加任何醬汁的熟意粉，據美國農業部資料，每100克熟意粉所含的熱量、蛋白質、碳水化合物及纖維均比一碗白飯低。含醬汁的意粉就有可能是高脂、高糖及高鈉的食物，關注意粉健康人士勿輕視醬汁的影響。

按圖了解吃不添加任何醬汁的熟意粉不易致胖的原因︰

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【同場加映】煮乾身意粉的7大好味貼士︰