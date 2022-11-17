砧板清潔｜熱水洗無效殺菌！專家教多1步消毒速乾附5類砧板清潔法

砧板要處理不同食材，容易積存細菌，成為病毒溫床，大家平時又會怎麼清潔砧板呢？坊間有不少方法，包括：白醋、檸檬汁、漂白水、梳打粉等，但你未必每次下廚後都花如此多工夫大清潔。有些人可能會單用熱水沖洗，但專家就指出沖熱水並非正確方法，想有效消毒要多做一步！



洗砧板，要講究的話當然有很多方法，有時會針對辟味、除霉等功效，用上不同的用品，例如：白醋、檸檬汁、漂白水、梳打粉等。然而，有時可能只是普通切完菜、切完肉，又不一定每次都要如此大費周章，可能只是沖個水便算。要是想殺菌，大家可能會用熱水沖洗砧板，不過東京醫科大學兼任教授中村明子就說，只用熱水沖一沖砧板就想消毒，原來大錯特錯！

東京醫科大學兼任教授中村明子表示，單是用熱水沖砧板，不足以殺菌。（節目截圖：《日常生活長知識》）

中村教授指：「用熱水沖洗的話，細菌和熱力接觸的時間只是很少，不足以殺死細菌。」她建議正確做法，是要用熱水浸砧板至少1分鐘。除此之外，她亦解釋了用熱水浸砧板的另一好處，就是砧板會較快乾，而徹底保持乾爽、斷絕水分也是防止細菌積存的辦法之一。

用熱水浸洗砧板，除了更有效殺菌，還能加快砧板乾的速度。（節目截圖：《日常生活長知識》）

同場加映：5種物料砧板清熱方法

砧板可由不同物料製成，如：木製、竹製、強化玻璃、木纖維和塑膠等製，台灣高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師曾經建議，家中最好至少有兩塊砧板，將生熟食分別處理，讓飲食安全更有保障。此外，不同的砧板適用不同的清潔與消毒方法，各位可參考下圖。

清潔家中砧板也是一門學問。（iStock）

按圖看各類材質砧板的清潔消毒方法：

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除了上述由廖嘉音營養師提供的4類砧板清潔貼士，另一款木纖維砧板亦是常用砧板之一，雖然同樣是木，但由於它是以木纖維結合樹脂高溫高壓製成，材質並不吸水，相較之下，它沒有傳統木製砧板那樣容易把血水、污物等卡在縫隙中，不但沒那麼易發霉，清洗起來也較簡單。木纖維砧板使用完基本上以清水清潔即可，若真的太髒，可使用中性清潔劑清洗，甚至放入洗碗機洗，再垂掛晾乾，不需特別保養。