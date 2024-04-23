清潔砧板｜洗潔精/熱水洗都唔啱？清潔消毒4方法除污去味防發霉

砧板清潔不正確，有機會令砧板比地板或馬桶更污糟。木砧板不宜浸洗，通風程序做不好，發霉的情況更嚴重。



砧板潮濕天氣易發霉 清潔不妥細菌溫床

砧板比較笨重，清洗時或者只用水沖一沖，又或者用熱水加洗潔精浸泡後刷洗。不過，這些方法卻不能徹底清潔砧板，潛在的有害細菌仍會殘留在砧板上。當天氣潮濕或炎熱，木砧板更可能發霉變黑，成了廚房內的細菌溫床。

用洗潔劑加水未能徹底消毒及清潔砧板。（iStock）

洗潔精、熱水洗砧板都唔啱？

在砧板上切菜、切肉，即使在處理生熟食材之間，會擦洗或用熱水沖洗砧板也不夠衛生，細菌仍然會交叉感染。特別處理生肉時更要謹慎，用洗潔精也不是最好方法。據英國鏡報報導，衛生情況欠佳的砧板，細菌比普通馬桶多200%。好多人會用洗潔精及熱水來洗砧板，其實這不是好方法。洗潔精用來清潔骯髒的鍋具、碗碟及餐具見效及衛生，但常用於處理生肉的砧板，宜用漂白水浸泡徹底消毒，然後沖水，再自然晾乾。

清潔砧板時，目的是去除食物殘渣並進行表面消毒，以下的4種清潔和消毒方法既環保又便宜，適用於木、竹砧板。

清潔砧板時，目的是去除食物殘渣並進行表面消毒，以下4種清潔和消毒方法既環保又便宜，適用於木、竹砧板。

清潔砧板方法1：白醋水／檸檬

切魚切肉後，砧板上的腥味很難祛除，可以用白醋直接倒在砧板上，或將檸檬切開，直接塗抹在整塊砧板去除異味，然後放在陽光下自然晾乾。

白醋水+梳打粉

假如用木質砧板，刀痕容易留下，縫隙也容易滋生細菌，可以用小蘇打均勻塗抹在砧板上，然後倒上白醋，再用洗碗海綿擦洗，靜置5分鐘後用清水沖洗乾淨，然後放在通風處自然吹乾，可除菌和異味。

鹽+檸檬

如果怕白醋留下味道，嘗試用鹽+檸檬。將少量的鹽先灑在砧板上，然後將半個檸檬切片後蘸食鹽擦拭砧板，等檸檬汁全部覆蓋砧板後，靜置3分鐘，用水再沖洗乾淨。可除臭、消毒和去除污漬。

漂白劑

將2茶匙漂白劑與約4公升水混合，擦拭砧板，沖洗乾淨，然後晾乾，不要將木砧板浸在漂白劑溶液中避免裂開。

木質砧板的刀痕容易留下，縫隙易滋生細菌，用小蘇打及白醋清洗。（iStock）

處理生熟食物最好使用不同砧板，慎防交叉感染。市面上主要有4種不同材質的砧板，各有優劣，大家購買時可參考以下︰

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木材砧板最易發霉，因此要加強護理，慎防冒黑點。如果木砧板的黑斑太多，建議換一塊新的，相比用磨沙紙磨去黑跡更衛生，因為細菌不只在外面生長，也可能已在木砧板的內部滋長。防霉的方法着重通風，洗淨了的砧板要用風吹乾後才收納。

避免砧板發霉方法︰

別用用鋼刷洗擦：平時清洗砧板的時候，無論是木質、竹製或是塑料等材質，不要用鋼刷擦洗，因為鋼刷會令砧板表面更粗糙，更容易隱藏細菌。最好用菜刀刮洗，這樣不會令砧板表面粗糙。太陽與醋殺菌去味：用白醋能夠殺菌和去味。另外，拿砧板在溫和的太陽下晾曬，亦可除菌。不要平放：清洗砧板後，用抹布擦乾，晾乾的速度更快，然後放在通風地方，切記不要將砧板貼於櫥櫃放，或放平在桌面上，這樣會令砧板更易發霉。

將砧板放在通風地方令砧板不易發霉。（iStock）

參考資料︰Taste of Home / The Mirror / 食譜自由配