砧板冷知識｜燒臘店老闆愛用原木砧板4原因　厚重穩固增用刀安全

香噴噴的烤鴨便當是不少外食族的經典首選，富滿油香的脆皮鴨腿，隨著剁刀被切開，片片鴨肉骨肉分離，讓人看了食指大動，但仔細一看，怎麼又是燒鴨店必出現的厚砧板？



一位網友便在Facebook社團上好奇發問「有內行人知道現在燒鴨店使用木頭砧板的原因嗎？」

問題一出，網友爆笑回答「看來您不會做飯！」「這樣烤鴨才能和木頭香味會融合在一起，就像威士忌跟橡木桶的關係」，也釣出專業的廚神回覆「因為要用剁的」、「塑膠會壞掉」、「木頭才好用吧！」、「不傷菜刀」等等，讓人眼界大開。

原木砧板厚又重，燒臘店老闆愛用的理由？（點擊查看👇👇👇）

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1. 避震緩衝

網友回覆：可以試試「三種材質各剁50下」、「用過一輪就會知道，手腕會反應」、「鴨骨又特別硬，不夠力的剁刀剁下去還會有碎骨」。

一般而言，這類砧板又稱厚木砧板，有非常好的彈性和緩衝力，切、剁的手感較好，除此之外就是不容易造成手腕的疲勞。業界又以櫸木材質為大宗；因為櫸木孔洞多，很耐衝擊，廚師的手腕和刀具都能備受保護。

2. 長效耐用

網友表示，因為「木頭砧板遇到切痕還能刮掉修補」，因此普遍耐用時間都特別長。不少木頭砧板的愛用者也在PTT上開心分享，木頭砧板使用時間長，少至五年、七年，甚至超過十年的都有，也建議新手如果要選購，務必認明「end-grain cutting board」會更好。

3. 厚重穩固

用刀的安全，砧板的穩定度很重要。用力剁肉的力度和平常切菜、切肉的強度非常不同，而櫸木的厚重特性便在這裡派上用場，穩固厚重能防止切菜時砧板隨意滑動，是廚房安全的一大重點。

4. 不易掉屑

一般家庭使用的塑膠砧板，雖然輕便但容易掉屑、卡垢的問題很嚴重，正確使用木頭砧板能避免此類問題，網友也說：「雖然木頭跟塑膠砧板都可能有屑屑產生，但天然木頭屑入口會比塑膠好」，接受程度很是不同。

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