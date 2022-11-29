經痛｜薑茶食藥無效止痛？經痛分4類養血紅棗羹+1招助子宮逆齡

經痛，可以令女人面青唇白，痛至昏厥，尤其冬天更苦！薑茶、當歸未必人人有效止痛，因為經痛原因你還未搞懂！註冊中醫楊明霞博士解釋，經痛其實分4種，各有不同原因和症狀，並教大家紓緩方法，還可炮製一個10分鐘完成的「養血早餐」和一個簡單的「養宮操」動作，不但可以防經痛，還可令子宮逆齡！



「血得寒則凝」，中醫認為寒冷氣候易令氣血運行瘀滯，因此冬天更易引致痛症。楊醫師認為痛症主要分兩類：

1 不通則痛：因為氣血運行瘀滯而導致氣血不暢，阻塞經絡引致痛楚。

2 氣血虛弱：因氣血虛弱滋養不了筋脈，出現痛症，多見於老人家或者長期病患者。

至於痛經可分為4種不同情況和原因，請按圖了解：

+ 8

1 肝氣鬱滯：這些人通常情緒較低落，經常唉聲嘆氣，壓力比較大



症狀：經期前會覺得乳房脹滿脹痛，腹部位置也可能有氣脹而不舒服

建議：經期前飲用玫瑰花、合歡花、素馨花茶，疏肝解鬱，預防肝氣鬱結導致痛症

2 血瘀：血瘀阻滯於身體內，阻塞經絡，導致月經刺痛



症狀：月經有血塊，出現不暢順等情況

建議：宜用當歸、川芎、桃仁等減血瘀阻滯

3 氣血虛弱：因虛弱導致痛經



症狀：這類人面色、唇色蒼白，月經時會感覺虛痛，即按壓胃部會舒服一些。經血顏色偏淡，血量偏少

建議：用黨參、北芪；脽血藤、當歸等補氣血的中藥，紓緩經痛

4 寒凝瘀滯：常見於辦公室冷氣開太大，常穿短裙、短褲，腳部易受風寒，經期時，寒凝瘀滯導致寒性收引



症狀：這種痛經會非常非常痛

建議：可用暖水袋敷在肚臍對下3吋的位置，有助預防寒凝瘀滯的情況；或可煲紅糖薑水飲用。經期前，所有低於室溫的食物，例如壽司、沙律、魚生、雪糕、刨冰等應盡量避免，否則容易造成寒凝痛經，會十分痛楚。

對於紓緩經痛，註冊中醫楊明霞博士推介一款「養血紅棗羹」作早餐，還調製了一種草本紓緩膏，於經期前三天使用，按摩腹部以下的氣海、關元、中極、歸來等穴位，再以掌心熱力敷可防痛經。

早餐米氣健脾胃 自製「養血紅棗羹」

楊醫師認為早餐非常重要，亦應以米氣為主，這次她示範的「養血紅棗羹」也使用了糯米和五常米。五常，是指哈爾濱五常市，由於當地獨有的地理環境、氣候、土壤、水源等種出的大米粒粒飽滿堅硬、色清透明，飯粒油亮濃香。因此標榜五常大米的，都有着國家地理標誌保護的認證。沒有五常米，可以一般大米取代。還有桃膠、龍眼肉、紅棗、紅糖，這款早餐有助緩急止痛，預防痛經，而且做法簡單，不用10分鐘便完成。

按圖看「養血紅棗羹」材料、做法和食材功效：

+ 10

養血紅棗羹

材料：

桃膠：滋陰潤燥、和血。經期前易有虛火，陰虛火旺燥熱，加少量桃膠有滋陰作用。且含豐富植物膠原纖維，有助養顏龍眼肉：補益心脾、安神紅棗：加強補益氣血的作用紅糖：驅寒止痛，散寒。中醫有謂「肝苦急，急食业以緩之」，即有痛症問題，紅糖可緩急止痛，對於寒凝痛經或子宮虛寒所導致的經痛亦有驅寒止痛作用糯米：益氣健脾、暖脾胃、止虛寒五常米：補中益氣、健脾養胃

做法：

1 糯米、五常米打碎成粉，加涼開水拌勻成米糊

2 把已浸泡的桃膠、紅棗和龍眼肉拌勻，煲10分鐘

3 最後加入少許紅糖，拌勻即成

食用貼士：經期前一星期，隔天一次或每天早上食用，有助緩急止痛，預防痛經

一蹲一踮腳活動肝經 子宮逆鹷

經痛時，以肚臍對下四五吋位置特別痛，這個位置行經的經絡是任脈和肝脈。中醫角度，肝主筋和藏血，若我們是寒凝痛經或氣血虛弱都和肝經有關，因此活動肝經，幫助預防經痛。

這次楊醫師便教大家一個「養宮操」的動作，可活動肝經，打開盆腔，有助預防經期前腹脹不適。

按圖看楊醫師「養宮操」示範：

1 雙腳併攏、腳尖打開、兩手叉腰，向下蹲低

2 踮起腳尖，重複多次

這動作可活動肝經，打開盆腔，有助預防經期前腹脹的不適

資料來源：《智養身心》三招擊退女人最痛之子宮逆齡的秘密