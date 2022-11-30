車厘茄保存｜10秒復活乾皺車厘茄變水潤　多做2步延長保質期一周

蔬菜擺放時間久了，就會開始變得乾身，有些人會以為不能食用，其實並不。日本有專家就教路，如果車厘茄皮變得乾巴巴的，用一個簡單方法，只需10秒就可立即回復水潤。除此之外，若學會正確的車厘茄貯存方式，可將保鮮期延長1周。



毋須任何工具 皺皮番茄回復水嫩脹卜卜

日本蔬菜專家青髪のテツ經常在twitter分享各種蔬菜貼士，預測蔬菜價格、揀蔬菜貼士、保存蔬菜小技巧等，在各社交平台有逾38萬多名粉絲。他說，有時候有人見車厘茄外皮起皺，覺得不新鮮了，可能就會丟掉，而他就曾示範過一個被指是「回復水嫩脹卜卜的唯一方法」！這方法不需要工具，最需用溫水浸一浸，待10秒後外皮馬上變得光滑。

請按下圖睇青髪のテツ復活車厘茄的方法：

暖水補充水分 50°C至60°C最佳

他解釋，車厘茄原本是水分流失而變皺，只要放在水中浸一會就會馬上恢復原狀，熱水本身具有容易滲透車厘茄皮的特性，但太高溫會令車厘茄變腍、失去爽脆度，因此50至60度是最佳溫度。不過，儘管質地和外觀都能回復，但始終不是完全新鮮的狀態，建議還是盡快食用。

原作者試食後，發現經「復活」的車厘茄，甜度和味道竟沒太大變化，但皮就比較硬，可能要考慮去皮食用。

新鮮車厘茄（左）和在熱水中復活的車厘茄（右），切開看茄肉沒有什麼不同，只是後者的表皮輕微變形。（twitter：tetsublogorg）

存放車厘茄 去蒂冷藏可保鮮1周

除此之外，青髪のテツ亦分享過另一個保存車厘茄的小貼士，就是必須把葉子拔掉，有些人帶飯會帶新鮮車厘茄，他提升必須把葉子拋掉，不然會流失水分、失去營養、葉子長黴菌、容易傳播細菌等。

若你買回家後未馬上食用，要存放在雪櫃的話，建議還是先去莖去蒂，放入鋪上廚房紙的保鮮盒內。他特別叮囑，保鮮盒已具保鮮功能，放在雪櫃下格便可，無需特地存放於生果箱，以免低溫凍傷。用這個方法保存的話，車厘茄約能保鮮一周。

想延長車厘茄保鮮時間，可去莖去蒂，並放在墊了廚房紙的保鮮盒，放入雪櫃冷藏。（twitter：tetsublogorg）

資料來源：青髪のテツ