涼拌食譜｜黑醋小番茄食譜｜炎熱的天氣下，胃口都沒那麼好，總覺得很翳悶，需要吃點沁人脾胃的清涼食品，而一啖一粒又開胃的黑醋小番茄，正好是我的涼拌首選！炮製黑醋小番茄難度分可說是零，最麻煩是為番茄仔剝皮，但只要做齊𠝹十字、浸滾水、浸冰水等步驟後，剝皮也變得非常容易。



製作黑醋小番茄的車厘茄，其實單一種顏色都可以，但為了拍照效果更美，今次用了紅、橙、黃色，看來更富夏日色彩。三種顏色的番茄不用分開買，因為超級市場有些「彩虹車厘茄」，一包有齊三色，很方便。

這是在日式超市購買的彩虹車厘茄，每盒約$37，有齊紅、橙、黃色。（鄧穎琪攝）

涼拌食譜｜黑醋小番茄

我試過兩種方式，一是將番茄仔放在煮滾的水中略略烚煮，二是用已煲好的滾水浸住番茄仔，兩者會有不同效果。說實話方法一效果較佳，烚一烚外皮已近乎自然掉落，隨手一拈即可去皮，要注意的是切勿浸得過久，否則會將車厘茄煮到爛茸茸。至於方法二，去皮效果就差些少，可能需要浸更多時間，不過好處就是無需開火，適合懶人。

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醬汁加入了黑醋、蜜糖、蒜蓉和鹽，你亦可加點洋葱碎。即使不經過冷藏，車厘茄味道口感已不錯，浸三小時風味更佳，浸過夜則最為入味，酸甜醒胃的醬汁注滿了這小小的車厘茄。

黑醋小番茄食譜

食譜 黑醋小番茄（涼） 材料 紅、黃色車厘茄共20粒、冰水1大碗、黑醋2湯匙、蜜糖2湯匙、蒜蓉半茶匙、鹽少許 做法 1.先在車厘茄底部輕輕𠝹十字，再放入滾水中。 2.當皮捲起後即可盛起，放入冰水中浸泡，並撕掉車厘茄皮。 3.把餘下材料混合成黑醋汁，並與車厘茄拌勻。 4.涼拌車厘茄置於雪櫃冷藏至少3小時，即可食用。

健康小貼士：

車厘茄的營養價值較番茄高出3倍，它蘊含茄紅素，即天然的抗氧化劑，有效抗老和美顏。至於蜜糖則有助調節腸胃功能，並且有效改善肝功能。

攝影、攝錄：岑卓熹、李賢華

剪接：陳詩敏



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