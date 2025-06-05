消委會濾水器｜$328可濾9物質瀝青得唔得？選購4建議揀錯隨時傷腎

皇后山邨食水瀝青｜食水帶有瀝青及樹脂物料，專家指對人體無害，但誰敢飲用這些黑點水？以濾水器淨化水質，是否可行？消委會曾對市面上的濾水器進行檢測及提供指引，是不是要挑貴的才有用？應揀水龍頭式，還是座枱式濾水器？濾芯要多久才要更換？



皇后山邨食水含瀝青 對健康無害？

皇后山邨食水瀝青｜粉嶺皇后山邨及毗連居屋山麗苑出現食水黑色顆粒，經檢測後證實為瀝青及樹脂物料。而食水安全諮詢委員會主席陳漢輝稱，瀝青對健康無害，但會造成視覺衝擊，不建議市民直接飲用帶有黑色點的水。皇后山邨黑粒政府調查初步亦指屬瀝青 食水瀝青何來供應商成關鍵

在沒選擇的情況下，先用濾水器過濾食水，是否能把瀝青除掉，還須視乎濾水器的過濾模式及瀝青的存在形式，濾水器如是活性碳吸附技術，溶解態、部分膠體的瀝青，可依靠孔隙吸附有機物，但對高濃度瀝青容易飽和，便需頻繁更換濾芯。

粉嶺皇后山邨及毗連居屋山麗苑出現食水黑色顆粒，經檢測後證實為瀝青及樹脂物料。（譚曉彤攝）

軟水、硬水是什麼？香港用什麼水？

探討濾水器前，先了解水的常識。大家可能聽過軟水、硬水，兩者的分別取決於礦物質含量，尤其是鈣和鎂。世界衛生組織（WHO）則以碳酸鈣含量作為水硬度的基準，分為以下四類︰

軟水：0–60毫克/公升

中軟水：60-120毫克/公升

硬水：120-180毫克/公升

超硬水：180毫克/公升



如果閣下家中有蒸焗爐，在水硬度設定一欄，按香港地區應設為軟水（Soft Water），因為香港食水中的鈣和鎂含量較少，至於亞洲國家的食水普遍屬於軟水，歐美則普遍是硬水。軟水的口感較柔及「甜」，用來沖茶、咖啡及煮飯味道較用硬水為佳。

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香港食水中的鈣和鎂含量較少，因此是軟水。（iStock）

香港食水可由水龍頭直接飲用?

香港的水來自東江水和本地集水區收集的雨水，據香港水務署資料，香港食水均經過嚴格的處理程序，包括沉澱、過濾及消毒，確保水質符合香港食水標準。如沒有經任何污染，以原有的水質標準，可直接飲用。不過，當食水經大廈的水箱、喉管送到用戶時，水質未必如濾水廠輸出時一樣，譬如生鏽的水箱蓋及喉管、欠清洗的水箱、欠妥善維修及管理的貯水箱等都可能污染食水。故此，民眾應煮沸食水才喝。

若追求更乾淨的純水，許多家庭會自行安裝濾水器，包括水龍頭式（Faucet filter）或座枱式（Countertop filter），再過濾食水以求安心使用。這兩種濾水器屬性質輕微的內部供水系統更改，毋須向水務署申請待審。

水龍頭式（Faucet filter）濾水器（尹嘉蔚攝）

消委會12款濾水器檢測

針對廣泛使用的水龍頭式與座枱式濾水器，市場上有形形式式的品牌及型號供消費者選擇。大部分濾水器聲稱其濾芯可過濾氯氣、異味或引致異味的物質、雜質（沙石、懸浮物、沉澱物、混濁物、鐵銹或水垢等）、金屬（銅、鐵、鉛、鎘、水銀、砷等）；某些濾芯標榜可過濾細菌／微生物、*三鹵甲烷（其中的三氯甲烷被視為可能致癌的物質）、農藥/殺蟲劑。

按圖參考消委會的濾水器檢測，以下12款在市場/品牌官網上仍然有售（按售價由低至高排列）︰

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消委會曾調查在本港出售的水龍頭式與座枱式濾水器，售價由兩百幾至幾千元不等，各款建議濾芯更換時間最短有3個月，最長為12個月，聲稱過濾量由1500-12000公升，可過濾物質少則3項，多則有9項，包括有氯氣、異味或引致異味的物質、雜質、金屬、細菌／微生物、隱孢子蟲、三鹵甲烷、有機化合物、農藥/殺蟲劑。評測中沒有給予濾水器評分，只詳述各款的產品資料。

結果顯示，售價較貴的款式未必可過濾較多物質，而售價較平的款式也未必只過濾少數物質或要頻密更換濾芯。其中一款聲稱可過濾９項物質卻僅受數百元，最平$328。



濾水器應選水龍頭式 / 座枱式？

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水龍頭式濾水器

1. 安裝簡便：自行裝上水龍頭便可，不少品牌的產品配備多款接駁水龍頭的零件，方便安裝在不同款式的水龍頭。

2. 水流量低：每分鐘的水流流量較低，介乎每分鐘1至2.2公升。

3. 濾芯壽命：約3個月至12個月。

座枱式濾水器

1. 佔空間較大：如考慮購買座枱式濾水器，要考慮鋅盤位置是否夠位安裝。在安裝上不算困難，但需花工夫適當固定喉管。

2. 水流量高：每分鐘水流流量也較高，由1.8至4.5公升。

3. 濾芯壽命：約6個月至12個月。

座枱式濾水器售價普遍比水龍頭式的較高，用家宜按自己的用水習慣來選擇。



濾芯何時更換？

某些濾水器設「濾芯消耗指示器」來提醒用家何時要更換濾芯，如果沒有消耗指示參考，就要觀察食水的顏色及流速變化來判斷何時更換。

濾芯耐用貼士

若想濾芯更耐用，以下3個情況宜先「放水」最少2分鐘才打開濾水器使用︰

1.當長時間或一整晚沒有開水喉



2.大廈做完定期檢修食水供應設備



3.做完水管維修後



以上情況的自來水會有較多雜質，萬一太多雜質流入濾芯，濾芯便容易汙塞，縮短濾芯壽命。

留意大部分濾水器並不支援過濾超過35℃至40℃的熱水，否則可能損害濾水器濾芯。（photo AC）

選購濾水器 消委會4大提醒

1. 留意水溫

消委會提醒在選購濾水器時，要留意適用水溫，因現時不少家庭的食水供應系統可供冷、熱水，如果將食水加熱至40℃以上，須留意大部分濾水器並不支援過濾超過35℃至40℃的熱水，否則可能損害濾水器喉管、濾芯，影響效能。

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2. 電源供應位置

部分型號的濾水器或食水處理器需要插上電源操作，選購前須考量放置濾水器的位置是否有電源供應。

3. 濾芯供應情況及價錢

購買時應了解濾芯是否容易購買及所消耗時間，部分型號換芯較頻密，要花的費用相應較高。

4. 有否添加層

某些濾芯除了可用來過濾食水外，更標榜備有礦物質添加層來增加食水中的礦物質含量，因此，腎病患者在選用有關聲稱的濾水器產品時，務必要小心謹慎。

*據香港水務署指香港平均每公升食水的三氯甲烷含量都少於50微克，遠低於300微克的香港食水標準。香港食水絕對安全，致癌的機會近乎零。

參考資料︰水務署-水質-飲水機及濾水器使用小貼士 / 早安健康 / 消委會《選擇》460期2015年