薯仔食譜｜拉絲芝士薯仔餅外脆內綿　加1種粉煙韌軟糯比例多少?

薯仔，跟雞蛋一樣，營養豐富、可塑性高又便宜，單是薯仔餅的款式、餡料已層出不窮，以源於法國盛行日本的「可樂餅」最多人熟悉，有蛋有菜有肉，但略嫌繁複。其實，簡簡單單用芝士作餡料，包裹在薯仔內，壓扁煎至兩面香脆，熱辣辣，半融不融之間的芝士，軟滑美味，用Mozzarella馬蘇里拉芝士還有拉絲效果，好食好玩。



薯仔餅食譜｜薯仔糯米粉比例 7:1

薯仔餅的材料也是各適其適，單是薯仔壓成蓉後已可塑型，再加點糯米粉則多添一份軟糯口感，跟拉絲效果非常搭配，但不能放太多，失卻薯仔柔軟的本質，薯仔和糯米粉旳比例約7:1，即7份薯仔，1份糯米粉。想薯仔加速煮腍，烚前可先切件，減省蒸煮時間。

拉絲芝士薯仔餅食譜 (01製圖)

薯仔餅食譜｜Mozzarella芝士拉絲效果最佳

薯仔餅其實裹着什麼芝士也可，不過，如果喜歡拉絲效果，宜用馬蘇里拉芝士（Mozzarella），即水牛芝士，屬鮮芝士，含水量高，烹煮時會變稠，拉絲效果會較其他硬芝士如車打芝士（Cheddar cheese）、巴馬臣芝士（Parmesan Cheese）更佳！

營養小貼士：

薯仔含豐富維他命C、B6和多種礦物質如錳、鎂、磷及葉酸等，有助抗炎、抵抗自由基對細胞損傷、防止皮膚過早老化、維持大腦健康、減壓及改善專注力等。由於澱粉質高常被誤以為是致肥元兇，其實熱量多寡還取決它的製作方法。反而因抗性澱粉多，不易被消化，有助減重，調節血糖，降膽固醇等。



拉絲芝士薯仔餅

材料：

薯仔350克

糯米粉50克

糖40克

馬蘇里拉芝士碎 （Mozzarella）適量



做法

1 薯仔去皮切件，加水煮腍，盛起。

2 薯仔壓成蓉，加入糯米粉和糖拌勻。

3 把麵糰分成6等份，釀入芝士碎，搓成球狀。

4 熱鍋下油，放入薯仔球，輕輕壓扁，用中火煎至兩面金黃完成。



不失敗貼士

~薯仔先切件，可縮短時間煮腍。

~馬蘇里拉芝士拉絲效果較好，也可按喜好選擇不同芝士代替。



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