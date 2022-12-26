吃水果貼士︳6大群組如何正確食水果？節日大餐後宜揀菠蘿助消化

水果有益健康，不過揀錯時間吃水果，可能防礙身體健康。營養師列出6個群組並建議他們何時吃水果？吃甚麼水果？以獲取健康的益處及想達成的功效。



每次吃水果約一個拳頭大

台灣營養師程涵宇在個人社交平台上分享，不同人適合吃的水果與時機。一般人吃新鮮水果沒有太多限制，每次吃一個拳頭大的分量，有助消化及代謝。水果其實有很多營養素，例如膳食纖維、維他命、礦物質及抗氧化物，每天應該攝取。但要注意水果含果糖，吃過量也會對身體帶來反效果。

一般人吃水果沒太多限制，每次吃一個拳頭大的分量助消化及代謝。（photo AC）

車厘茄屬低升糖指數水果

此外，抓對時間吃正確的水果，程涵宇營養師指出這是非常重要。例如糖尿病患者吃水果要小心，建議在飯後吃適量低升糖指數的水果，好像車厘茄、蘋果等，並要與蔬菜及蛋白質食物一起進食，如此一來餐後的血糖波幅能維持穩定，同時要避免空腹吃水果。

按圖了解6大群組吃水果的適當時機︰

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胃酸倒流忌食什麼水果？ 酸度高的生果。 做完運動食咩水果好？ 酸味水果，檸檬酸促肝醣再生，修復肌肉。 糖尿病人食哪些水果？ 低升糖指數水果，如︰蘋果、車厘茄。飯後吃，與蔬菜及蛋白質食物共吃。

參考資料︰台灣營養師程涵宇FB