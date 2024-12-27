白蘿蔔｜平民人參鮮甜助防癌揀粗/幼？簡單1動作去苦澀免煲免加料

白蘿蔔，於冬季最受歡迎、是一年最高身價的日子，火鍋、湯品、燜牛腩、蘿蔔糕...沒有它不成事，不過，無論它來自哪個尊貴品種，清甜之餘總帶點苦澀，原來這與它的生長環境有關，要去除這種苦澀味，只需一個非常簡單的方法，毋須添加任何東西都能輕易做到！



白蘿蔔、紅蘿蔔屬同類？

白蘿蔔、紅蘿蔔不少人誤會它們是親屬，其實兩者完全沒關係，白蘿蔔屬十字花科，紅蘿蔔則是傘形科植物。紅蘿蔔含豐富胡蘿蔔素和維他命E，而白蘿蔔則富含維他命Ｃ及鉀，有「平民人參」之稱，有助防癌及降動脈硬化風險。尤其冬天，白蘿蔔常在餐桌上出現，但無論如何調味，蘿蔔中仍帶點苦澀？即使削皮仍無補於事？

一般削蘿蔔皮，只是薄薄一層，不足以把整個外圈去掉，仍會殘留苦味。(jason leung@unsplash)

白蘿蔔苦澀原因｜削皮無補於事？

台灣行政院農業委員會在facebook專頁中表示，白蘿蔔之所以帶苦味，全因其生長期間遭遇逆境造成，令其增加鹼性化合物苦味素所致，若把它切開，從橫切面看，會看到外皮的一層白圈，農委會指這白圈便是苦味來源。

一般削蘿蔔皮，只是薄薄一層，不足以把整個外圈去掉，仍會殘留苦味。因此，要去苦便須狠下心削深入一點，把外圈皮完全削去。除去苦味的白蘿蔔可用來煲湯，非常鮮甜。

按圖看清台灣農委會教白蘿蔔去苦方法：

把白蘿蔔切開，從橫切面看，清楚看到外層的白圈，正是苦味的來源，只要把外層的白圈完全削掉便能去苦。



按圖看清台灣農委會教「蘿蔔粟米排骨湯」食譜：

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材料：

白蘿蔔2條

粟米2條

排骨350克

鹽少許

白胡椒少許

做法：

1.排骨汆水，再以溫水洗淨。

2.熱鑊下油，以中火將排骨煎至兩面微微金黃。

3.加入1000毫升水，煮滾約20分鐘。

4.加入白蘿蔔、粟米悶煮約15分鐘。

5.加鹽、白胡椒調味即成。

揀白蘿蔔貼士｜専家教挑選鮮甜多汁白蘿蔔

據日本蔬果業界龍頭代表杉本先生講解，挑選超甜白蘿蔔原來要看尾部，圓的或尖的反映了白蘿蔔是否在最佳收成期採收，究竟哪個較鮮甜多汁？

按圖看清如何挑選超甜白蘿蔔：

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白蘿蔔A的尾部比白蘿蔔B圓潤，白蘿蔔B的尾部較尖長，代表它仍在成長期。而白蘿蔔A的尾部較圓潤，代表它已完全成熟，糖分也更高，更甜更好吃。因此，白蘿蔔A比白蘿蔔B更鮮甜多汁。



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答案是：圓的較鮮甜多汁，為什麼？請按下圖：

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原因是天冷時白蘿蔔會儲起糖分抗寒，甜度會提升。而當糖分多的時候，白蘿蔔會在土壤中橫向生長，變得更粗。因此，寧願買半條粗壯的白蘿蔔，好過買一條幼長的白蘿蔔。

參考資料：行政院農業委員會