入廚貼士｜膠水樽改造變身3法寶　萬用封口蓋倒麵粉超方便咩樽好?

膠樽內的飲料飲用完畢後，隨即成了垃圾被棄掉？只要將膠樽稍稍改造便成了保存、煮食工具，真正「廢物」利用。



膠樽改造變身3用途 樽口重生成封口蓋

膠樽採用1號塑膠PET（聚對苯二甲酸乙二醇酯）製成，質量輕、宜於攜帶、韌性佳、不透氣，常用於盛裝飲料、液體產品等，利用其特性再加以改造，搖身一變成了有用的「廢物」。記者細閱不同的網上資料，綜合4個重用膠樽的簡單妙計，分別是封口蓋、出口蓋及蛋白分離器。

膠樽稍稍改造即可成為方便生活的用品。（資料圖片）

請按圖看膠樽封口蓋、出口蓋示範：

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以上示範是用Bonaqua膠樽，測試過後個人認為如製作封口蓋建議用其他較高身蓋掩的膠樽。Bonaqua礦物質水的蓋掩較其他品牌的蓋掩短0.7CM，假如包裝袋質地厚身，扭蓋時會相對吃力。但同於出口蓋的話則沒有問題，倒出時輕鬆順暢。

經過測試後，製作封口蓋用高身蓋掩較容易扭開。（資料圖片）

自製蛋黃分離器 一擠一壓輕易取出蛋黃

膠樽改造後在煮食上亦有一大供獻，不用改造利用膠樽可以按壓的特質成為蛋黃分離器，一按減少樽內的空氣，一吸將蛋黃順勢吸起，清晰利落。在另一個碗內，一按膠樽，蛋黃便自然地流出。但需留意膠質不能太硬，可以隨意一按一放。

膠樽用作蛋黃蛋白分離時，宜選用膠質不太硬的，可以隨意一按一放。（龔嘉盛攝）

【入廚貼士】實測蛋白分離4大方法 永無失手有竅妙！

請按圖看膠樽蛋黃分離器做法︰

PET膠樽不可無限次使用 遇高溫變形釋有害物質

PET膠樽可安全使用於盛載飲品的物料，但其膠樽並非可無限地重覆使用，不適當清潔和處理亦可能會對健康構成潛在危險。PET膠樽一般只適宜接觸約20至30°C的物件，當接觸70°C或以上的東西時，會令水樽出現溶化跡象，甚至變形，繼而釋放化學物質，例如添加劑。此外，再用膠樽應以類似原來用途為原則，如購買時是載水，重用時不要用作盛載或接觸其他液體或飲料（醋或油等物質）。

如想棄置改造後的膠水樽，可先清潔乾淨並瀝乾水分，到「綠在區區」回收。

重用膠樽時應以類似原來用途為原則，避免接觸其他液體或飲料。（資料圖片）

資料來源：食物安全中心《風險簡訊》