【植物膠樽】3大植物可變膠！啤酒可樂抗氧免走氣保質期增10倍

荷蘭一家生物化學公司正研究最快可一年降解的「植物膠樽」，獲嘉士伯與可口可樂支持，預計可於2023年推出市面，取代傳統膠樽，望有助減輕塑膠對環境污染。

啤酒製造商嘉士伯在官網公佈將重新考慮包裝，支持環保減少碳足跡。（圖片︰Carlsberg）

據英國《衛報》報道，荷蘭再生化學品公司Avantium研發的植物塑膠採用PEF（聚乙烯呋喃酸酯），由粟米、小麥或紅菜頭等萃取植物糖分來生產，希望藉此取締化石燃料來生產塑料，首席執行官Tom van Aken表示，望今年底前能獲重要注資，預計首年可生產5,000噸PEF。

按圖了解發言人表示植物膠樽比傳統膠樽好處多︰

該項目獲得啤酒製造商嘉士伯（Carlsberg）、可口可樂和跨國食品公司「達能」（Danone）支持，希望藉此解決對化石燃料的依賴來生產塑膠，同時希望減少塑膠污染所造成的環境破壞，為瓶裝產品創新未來。

現時，全球每年約有3億噸塑料生產，被棄置及沒有回收善用的微塑料要待數百年才能完全分解，成為促使環境污染，助長氣候危機及造成海洋災難的原因之一。

參考資料︰The Guardian

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