尖沙咀SOGO結業｜清貨廚具超市貨品6折起　廚房紙座$249有何吸引?

通關是否可振興經濟惟拭目以待，過往3年香港以至全球經濟不景是不爭事實，香港「吉舖」隨處可見，有些老字號亦要「執笠」結束經營。屹立尖沙咀逾8年的SOGO崇光百貨證實於本年3月12日結業，現舉行清貨減價。原來另邊箱已覓新據點，有傳啟德SOGO旗艦店將於今年3月開幕。銅鑼灣店運作則一切維持正常。



SOGO尖沙咀店清貨鍋具低至6折

SOGO尖沙咀店現舉行清貨減價，衣履、旅行喼、化妝品、護膚品低至5折，廚具鍋具約6折起，減價廚電有電飯煲，例如「象印」賣千多元，其他包括濾水器、咖啡機等，吸引力稍為欠奉。對於鍾愛購物，希望慳得盡慳的的群眾來說，或者有一定的吸引力。SOGO網羅各大品牌，以廚具為例，在今次清貨減價中見到，Ideale Chef 意美廚減得較多低至6折，Tefal特福比較實惠，二百多元已買到精美鍋具，Buffalo比較貴，雖做7折，但價格仍要千幾二千。至於，餐具套裝包括杯、碟、碗等約9折，款式比較保守及傳統。其中一個不鏽鋼抹手紙座原價$358，現減至$249。二百幾元買個擺廚房紙的座，究竟有什麼特別？當中的賣點寫道︰「將紙捲固定到位，這樣您就可以用一隻手一次撕下一張紙。耐用的不鏽鋼桿附有一個指環（最上方），因此您可以輕鬆拿起和移動它。」大家有興趣去一探究竟看是否物有所值嗎？

不鏽鋼抹手紙座售$249，原價$358。（SOGO官網）

賀年禮品超市貨品約9折

祟光超市貨品沒有減太多，驟眼看只減十蚊廿元，約10%減幅。五花八門的賀年貨，去閒逛一下來消磨時間也是稱心。新疆大紅棗$99、乾冬菇禮盒8両裝$168、頂級瑤柱蝦子麵配火腿XO醬$205、即食燕窩3支裝禮盒$473……

按圖睇25款「精選」減價貨︰

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啟德SOGO旗艦店「雙子塔」料本年3月開張

屬利福國際旗下的崇光百貨SOGO尖沙咀分店於2014年11月8日開業，有本地媒體指，利福國際在2014年與長實簽訂了10年租約，租用喜來登酒店地面位置作為SOGO尖沙咀分店，並於2023年7月到期，有傳月租約1500萬。雖然，尖沙咀店即將結業，但利福國際計劃在啟德（近屯馬線啟德站出入口旁）開設SOGO旗艦店，據市場指會如期於本年3月開業，項目為兩幢約19層高的大廈併稱「雙子塔」，總樓面近110萬平方呎，工程已進入最後階段。

尖沙咀SOGO崇光百貨

地址：尖沙咀彌敦道20號

電話：2833 8338

營業時間：11:00–20:00

