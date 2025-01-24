霉菌清潔｜廚房廁所磁磚除霉斑2方法　免力免刷最快1分鐘全清亮白

廚房廁所的磁磚、玻璃膠經常因潮濕環境而生霉斑，久而久之難以完全清除，影響外觀。運用清潔法寶梳打粉和漂白水，免擦不費力，最快1分鐘將霉斑滿佈的罅隙恢復白淨亮麗。

攝影：余曉彤



霉菌清潔｜廚房廁所環境潮濕易起霉斑 高效清潔2方法

廚房廁所是家中的潮濕之地，非常適宜霉菌的生長，特別是多積水的位置如磁磚罅隙、鋅盆附近的玻璃膠，最常出現黑白霉斑。倘若想有效地清洗霉斑，可以選擇在殺滅黴菌及黴菌孢子上十分有效的漂白水或梳打粉。漂白水在清洗霉斑的效果顯著而且毫不費力，一般而言，用水混合漂白水擦拭便可；如果是一些重災區，可以直接對準位置把漂白水噴下然後刷洗。至於梳打粉，事前與水混合成梳打粉糊，其次敷在發霉的地方等待30分鐘或以上，最後用刷子刷走霉斑。

筆者嘗試用漂白水清洗家中鋅盆髒污處，本來滿佈黑白霉斑的玻璃膠，在漂白水的浸敷下霉菌一掃而空。

筆者分別嘗試用漂白水及梳打粉清除鋅盆附近的霉斑，效果顯著連同氧化的黃色漬一同清走。

按圖看梳打粉清洗霉斑法：

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霉菌清潔方法1：梳打粉

材料：梳打粉、牙刷、水

步驟：

1 把3湯匙的梳打粉與1湯匙的水混合成梳打粉糊。

2 梳打粉糊敷在發霉的地方，等待30分鐘。

3 利用牙刷將霉斑刷走。

效果：本來帶有黑白霉斑的玻璃膠已回復白淨亮麗。如霉斑是新形成，可直接用牙刷刷走霉斑；嚴重的可敷2小時或以上。



按圖看漂白水清洗霉斑法：

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霉菌清潔方法2：漂白水

材料：漂白水、廚房紙／棉花

步驟：

1 將廚房紙撕成適當大小長度。

2 廚房紙覆蓋發霉的地方，倒入漂白水，令整張廚房紙濕透，並確保緊貼髒污處。

3 等待60秒，拿走廚房紙，霉斑已消失，乾淨俐落。

效果：如霉斑是新形成，可以以1：5將漂白水稀釋使用；嚴重的直接用原液。



漂白水和梳打粉對於清除黴菌有一定效用，但靜置時間亦是成敗因素之一。根據個人經驗，大多新形成的霉斑都可在1分鐘左右的時間輕易擦拭，但日積月累的霉斑均需花上1小時或以上才可完全清除。如果每年只做一次全面大清潔的話，建議將梳打粉糊／漂白水濕敷2-4小時或以上，確保霉斑一次清。

梳打粉碰水後會出現弱鹼性的小泡泡，再加上梳打粉細小的結晶形狀形成研磨劑，利用牙刷尖長的刷毛將霉斑刷掉。

霉菌清潔｜白醋、漂白水忌混合 會釋出有害氣體

綜合以上兩個方法，漂白水去除霉斑的速度及效果毋庸置疑，但始終是化學劑使用時需小心。梳打粉屬天然材料，如家中有小朋友、寵物，建議先選擇梳打粉作清潔液。另外，謹記醋和漂白水兩者不能混合使用，不但不會令成效加倍，更產生化學反應，釋出有害氣體。

白醋與漂白水不能混合使用，會產生化學反應，釋出有害氣體。（資料圖片）