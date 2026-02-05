大掃除廚具｜鍋蓋油污黑邊洗極唔甩？1招不費力10分鐘光潔如新蓋
撰文：黃翠衣
大掃除｜清潔廚具｜鍋具上的污漬，日積月累非常頑固，常令主婦們頭痛不已！不管是如何擦洗，那條顯而易見的幼細油污圍邊總是存在，惹人煩厭。鍋具污漬能夠去掉，鍋蓋的油污也一樣，這個方法更不費吹灰之力便能把鍋蓋煥然一新！
廚櫃、煲底、爐灶等等地方都清潔過後，便以為大掃除已完成？其實鍋蓋也是需要大掃除的，對比鍋身，鍋蓋更難清潔乾淨，當沾上了油污後表面總是一撻撻，不管是如何擦洗也擦不掉。以最常用的易潔鍋、不鏽鋼鍋為例，大多都是配玻璃鍋蓋，四周是不鏽鋼包邊，非常容易藏污漬油垢，久而久之便有一條幼細油污圍邊。
其實要去除蓋上的油污及污垢邊不需要什麼法寶，只要利用洗潔精的特性，10分鐘便可以讓鍋蓋嶄新如初，而且玻璃面更比新買的更立立炅。
按圖看10分鐘去除鍋蓋油污方法：
+8
為什麼洗潔精加熱水可去除鍋蓋油污？進行時又有什麼注意事項？
按圖看10分鐘去除鍋蓋油污的科學原因及注意事項︰
+3
去除鍋蓋油污步驟
1. 在鍋蓋的正反兩面塗上洗潔精。
2. 用海棉把洗潔精擦至起泡。
3. 在易潔鍋或不鏽鋼鍋中加水，約一個鍋底多少少。
4. 把鍋蓋蓋上，開大火把水煮滾。當水煮滾後轉中火煮3分鐘，其間鍋內會出現大量泡沬，注意不要讓水溢瀉。
5. 其後把鍋蓋倒轉，再煮3分鐘。
6.待鍋蓋溫度下降後，在流水下沖洗乾淨便可。
