大掃除廚具｜鍋蓋油污黑邊洗極唔甩？1招不費力10分鐘光潔如新蓋

大掃除｜清潔廚具｜鍋具上的污漬，日積月累非常頑固，常令主婦們頭痛不已！不管是如何擦洗，那條顯而易見的幼細油污圍邊總是存在，惹人煩厭。鍋具污漬能夠去掉，鍋蓋的油污也一樣，這個方法更不費吹灰之力便能把鍋蓋煥然一新！



廚櫃、煲底、爐灶等等地方都清潔過後，便以為大掃除已完成？其實鍋蓋也是需要大掃除的，對比鍋身，鍋蓋更難清潔乾淨，當沾上了油污後表面總是一撻撻，不管是如何擦洗也擦不掉。以最常用的易潔鍋、不鏽鋼鍋為例，大多都是配玻璃鍋蓋，四周是不鏽鋼包邊，非常容易藏污漬油垢，久而久之便有一條幼細油污圍邊。

烹煮時常常會用到鍋蓋，儘管用後會清洗，但日積月累下不鏽鋼包邊容易藏污垢及油污。（VCG）

其實要去除蓋上的油污及污垢邊不需要什麼法寶，只要利用洗潔精的特性，10分鐘便可以讓鍋蓋嶄新如初，而且玻璃面更比新買的更立立炅。

使用特別方法清洗鍋蓋後，污垢及油污完全去除，而且比新買的更立立炅。

按圖看10分鐘去除鍋蓋油污方法：

+ 8

為什麼洗潔精加熱水可去除鍋蓋油污？進行時又有什麼注意事項？

按圖看10分鐘去除鍋蓋油污的科學原因及注意事項︰

+ 3

去除鍋蓋油污步驟

1. 在鍋蓋的正反兩面塗上洗潔精。

2. 用海棉把洗潔精擦至起泡。

3. 在易潔鍋或不鏽鋼鍋中加水，約一個鍋底多少少。

4. 把鍋蓋蓋上，開大火把水煮滾。當水煮滾後轉中火煮3分鐘，其間鍋內會出現大量泡沬，注意不要讓水溢瀉。

5. 其後把鍋蓋倒轉，再煮3分鐘。

6.待鍋蓋溫度下降後，在流水下沖洗乾淨便可。



