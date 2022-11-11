廚房清潔｜科技海綿遇熱沾油易釋致癌物！安全使用5守則免傷肝腎

坊間用於家居清潔的商品多不勝數，大多由化學物組成，以便針對頑固污漬。清潔用品用於適當的地方當然安全，假如用錯的話或會增致癌風險，其中一款便是「科技海綿」。

攝影：余曉彤



科技海綿不用清潔劑除污漬？

科技海綿曾經在主婦界風靡一時，不止售價便宜，而且主打無需使用清潔劑，靠清水就能去除灶頭、鞋子等的污漬。儘管其清潔效能高，但錯誤使用或暗藏致癌風險。

科技海綿由合成樹脂「三聚氰胺-甲醛樹脂（俗稱美耐皿）」發泡製成，由於其結構是超微細的細管，從而利用細管吸附力，不需清潔劑，亦能將污垢帶走，與一般海綿的清潔原理略有不同。

科技海綿主打無需使用清潔劑，靠清水就能去除灶頭、鞋子等的污漬，但錯誤使用或暗藏致癌風險。

科技海綿3情況釋出三聚氰胺 傷肝腎增膀胱癌風險

根據東森新聞台報導，縱使科技海綿方便使用，但其物質甲醛樹脂遇熱或含有油脂的環境下，便會釋放出三聚氰胺（Melamine）。長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海醫生表示，身體攝取三聚氰胺會對肝臟和腎臟造成傷害，甚至可造成腎結石，增加患膀胱癌的風險。顏宗海醫生補充，暫時沒有實驗揭示使用「科技海綿」後會殘留多少三聚氰胺，但為安全起見不要使用「科技海綿」清洗食物、用具或廚具。若清潔爐頭、磁磚、廁所浴缸，使用後應再以清水沖洗。

另外，科技海綿利用吸附力將污垢帶走，如用在表面經光面處理或防水處理的廚具，會造成擦痕，影響外觀。

請按圖看使用「科技海綿」注意事項：

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各品牌出產的科技海綿略有不同，使用前應細閱包裝指示，下圖是Daiso出產的科技海綿，包裝列明注意事項，如切勿在粗糙的表面、或光澤的膠面擦拭。使用前應留意包裝，安全使用。

環保清潔劑安全又放心 茶漬水垢油污通通清

化學物組成的清潔用品的確方便好用，去污能力強，但始終是化學物，對環境及人體或會有傷害。與其用貴價的化學清潔劑，倒不如用平價的環保清潔劑，如過碳酸鈉、檸檬酸及梳打粉，基本上以濕敷或浸泡的方式，將陳年污漬一浸而除，還原廚具、用具的本來面貌。記者曾經用以上3種清潔劑將煲蓋鍋底爐具等污漬通通清除。

請按各連結重溫去漬貼士：水龍頭水垢、茶漬、鍋蓋油污黑邊、不鏽鋼鍋清潔、自製通渠水。

坊間有3種常用的天然清潔劑，分別是過碳酸鈉、檸檬酸及梳打粉，皆是去漬的好幫手。

資料來源：東森新聞、IG@maki_organize、食物安全中心、健康2.0