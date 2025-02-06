番薯食譜｜微波爐煨番薯簡單3步驟　加1物軟糯焦香還原街頭風味！

煨番薯做法｜天寒地凍的日子，最想吃煨番薯，除了在街上碰運氣，偶遇炒栗子、煨番薯檔外，家中又可以整到煨番薯嗎？答案是絕對可以，只要用微波爐就做到這樣的效果，謹記以下幾個小貼士，成品不但不會太乾，更可逼出番薯的甜味，讓風味提升！

攝影：鄧穎琪



煨番薯做法｜番薯焦香關鍵一步 自製牛油醬油

冬天是吃番薯的季節，在超市買了些番薯，正苦惱著如何處理，忽爾醒起曾看過有日本人用微波爐自製煨番薯，更說即使你本身買的番薯不太甜，只要抓緊最佳溫度，也有方法讓它逼出甜味！除此之外，也試著自製了牛油醬油，這也是讓番薯風味提升、味道帶焦香的關鍵一步。

請按下圖睇微波爐煨番薯做法：

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微波爐煨番薯食譜



材料：

番薯2條

牛油5克

醬油2茶匙



做法：

1.把牛油、醬油放入微波爐加熱30秒，製成牛油醬油。

2.番薯用牛油紙或烘焙紙包住，淋上牛油醬油，烘焙紙以「糖果形」方式包好番薯，扭緊兩旁。

3.番薯放在耐熱碟上，再以微波爐保鮮紙封好，放入微波爐以500W加熱2分鐘，再用解凍模式加熱番薯20分鐘後，取出番薯，即成。



微波爐煨番薯，牛油增加番薯風味、醬油則加強香味，加熱完有一種焦香。

煨番薯做法｜低溫處理 酵素助逼出甜味

用這個方法做煨番薯，最大好處是能逼出其甜味，番薯的甜味來源其實是「麥芽糖」，而番薯內有種名為「澱粉酶」的酵素負責製造麥芽糖，它在大約攝氏65-75度時最易形成，當番薯長時間維持在這個溫度，味道自然更甜！今次叮番薯的做法，是先以500W加熱2分鐘，讓溫度提升至攝氏50度左右，再轉到解凍模式慢慢加熱，如此一來，番薯就能維持在65-75度，處於最甜狀態。此外，這種低溫處理番薯的方法，水分較不易蒸發，即使叮完20分鐘仍能保持濕潤軟糯的口感。