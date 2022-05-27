入廚貼士｜自製焗爐煨番薯多做2步甜度爆表　簡易省時外皮流蜜汁

煨番薯比其他烹飪方式更能帶出番薯的甜味，而且獨特的香氣叫人難忘，看似只在冬天出現的香甜煨番薯原來也可以在家還原。雖然未能複製小販檔的炭火燻香，但果肉仍是香甜軟綿、表皮流油，惹人垂涎。

攝影：余曉彤



香甜煨番薯也可以在家還原，增加甜度只需2步。

焗爐煨番薯 多做2步省2/3時間

番薯品種、顏色各有不同，即使皮下顏色不一，但每個番薯也是離不開「香甜」一詞。家中的焗爐熱度當然不及小販檔的炭火來得強勁，不過當知道番薯變甜的原理後，在家也未嘗不可還原街頭味道。而且多做2個步驟便可大大縮短烤焗番薯的時間，比小販檔所需的時間（煨近2-3小時）快3倍。

整個烤焗過程只需45分鐘，其後再用餘溫多焗15分鐘，比小販檔所需的時間快3倍！

高溫逼出番薯糖分 爆糖漿甜度爆表

相比任何一種烹調方式，煨的效果看似是最甜，全因番薯在高溫的穩定環境下，其澱粉會自然水解成糊精跟葡萄糖，而長時間的烤焗讓番薯中的澱粉酶有足夠時間分解並釋出糖分，自身的糖分能夠充分釋出，番薯的味道自然香甜軟糯。如果番薯的澱粉質超過七成，當澱粉隨熱力分解，甚至多得從內部湧出來沾濕了表皮，便成了大家所說的蜜汁或是焦糖化。筆者用了日本的番薯，本身的甜度已經比較高，用上此方法後，甜度再飆升整個番薯皮都黏𥹉𥹉，甜度爆表！

按圖看番薯爆糖漿情況：

請按圖看自家煨番薯步驟及貼士：

+ 5

個人鍾愛日本番薯，當然也可選用不同品種的番薯，即使是紫薯或是橙黃色心的也一樣適用，那陣天然的甜度讓人回味，作為早餐、下午茶、宵夜也適合不過！

個人認為比「電飯煲蒸番薯」的效果更佳，質感有如雪糕般軟滑，入口即溶。

番薯【煨番薯】食譜



材料：番薯、1茶匙食用梳打粉、水



做法：

1. 番薯外皮洗淨。

2. 用叉在番薯表面拮數下。

3. 煲滾一鍋水，加入1/2茶匙的食用梳打粉，浸泡30分鐘，取出並瀝乾水分。

4. 放入焗爐以200°C-220°C焗45分鐘。

5. 利用焗爐餘溫多焗15分鐘，即成。



資料參考：PanSci 科學新聞網

爐具產品：Turbo Italy迷你電烤箱 (青瓷綠) TEO-1201G

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