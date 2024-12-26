蒸番薯貼士｜蒸番薯香甜綿5貼士　大火或細火這樣放蒸番薯最甜！

蒸番薯看似簡單，但要蒸出香甜軟糯的番薯其實也有不少學問，蒸煮時間，甚至擺法也會影響其味道及口感，以下就跟大家分享蒸番薯的好味秘訣，好好吸收番薯營養的同時，也可品嚐到番薯的美味。

攝影：余曉彤



蒸番薯貼士｜超甜軟糯要直放？

曾分享過電飯煲無水「蒸」番薯的方法，免去睇火的不便，當然亦有人獨愛隔水蒸番薯，時間較快之餘，且能看硬邦邦的番薯轉化成粉糯香甜的營養小食，也是治癒的一種方法。隔水蒸番薯的步驟非常簡單，但番薯變好味的小技巧便未必人人掌握得到，例如軟糯超甜的番薯是要打直蒸！

蒸番薯香甜有5個必勝秘技！

蒸番薯貼士｜打直蒸番薯步驟

番薯品種眾多，因應不同品種的番薯，其味道、香氣及濕度亦有異。對於選擇蒸番薯的品種，記者對日本產的情有獨鍾，皆因其甜度比一般番薯高，利用蒸煮的方法更能帶出其天然香甜味，出來的效果超香甜。

請按圖看打直蒸番薯步驟、貼士及口感軟糯綿密的原因：

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今次示範所用的番薯是日本紅春香甜薯，不同品種的番薯也適用此方法。

1. 將番薯表面洗淨去根，印乾水分。

2. 在番薯的中間下刀，分成兩半。

3. 中火燒熱一鍋水，打直放入番薯。如用蒸爐或比較密集的蒸架，可以直接將番薯打直放上架。

4. 蓋上鍋蓋，轉中小火蒸約10分鐘，即成。

不失敗秘訣：

1. 保留表皮一同蒸煮，可避免水分及營養流失。

2. 切開的番薯需盡快入鍋，不然番薯肉會因氧化而變黑。

3. 如用圖中的蒸架建議先包一層錫紙，以防止番薯的橫切面太細，不能打直擺放。

4. 建議根據番薯的大小自行調節時間，一般約10-20分鐘。

5. 水溫保持熱度而不沸騰，讓番薯的澱粉在60°C左右轉化成糖，增加其甜度。

原理：

雖然已切的番薯外貌不及扳開看到一絲絲的果肉吸引，不過口感的確更軟糯。這是因為番薯的纖維是打直存放，蒸煮時蒸汽沿著纖維上升。纖維沒有被蒸氣打散，加快蒸煮時間同時保留番薯原本味道，果肉更香甜軟糯。



蒸番薯貼士｜挑選香甜番薯 揀細長或圓肥？

蒸番薯不但要靠小技巧，番薯自身的甜度亦是成功的關鍵！揀番薯除了要避開大隻的尺寸之外，原來形狀也會反映番薯的甜度。日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》邀請了千葉大學園藝學部講師山川理博士教觀眾目測揀選甜番薯。

購買番薯時，你會選擇形狀細長的抑或是圓轆轆、肥大的番薯？（日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》截圖）

【揀蔬菜貼士】日本專家2招揀香甜番薯 圓胖或細長的更甜更綿？

請按圖看挑選香甜番薯的方法︰