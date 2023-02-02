喝茶貼士｜綠茶烏龍紅茶功效及宜忌　早午晚飲哪種降三高顧脾胃？

綠茶、烏龍茶、紅茶，喝茶分畫夜，喝對才提神，喝錯恐傷身。一日之內，早、午、晚，分別喝哪種茶更佳？



黑、紅、青、黃、白、綠茶分別

愛茶之人研究茶色、茶香、茶味、茶底（茶渣）…泡茶有茶道，以茶為媒的生活禮儀，由茶理、茶藝及茶禮構成。茶有傳統六大類︰黑、紅、青、黃、白、綠，六者的區分乃根據它們的製作工藝不同而定；據茶類的發酵程度由高至低依序為：後發酵、全發酵、半發酵、輕發酵、微發酵、不發酵。

以下是各茶類的例子︰

+ 16

黑茶（後發酵）︰普洱、六安

紅茶（全發酵）︰滇紅、祁紅、大吉嶺、伯爵、錫蘭、阿薩姆

青茶/烏龍茶（半發酵）︰鐵觀音、大紅袍、水仙

黃茶（輕發酵）︰君山銀針、蒙頂黃芽

白茶（微發酵）︰壽眉、白毫銀針

綠茶（不發酵）︰抹茶、煎茶、玉露、碧螺春、龍井

綠茶的茶葉未經發酵，含大量茶多酚、兒茶素，富含維他命等營養素，故常說喝綠茶有助延緩衰老，預防心血管疾病，提高人體的免疫能力。紅茶則是全發酵茶，屬性溫、味甜醇，有說可保護脾胃兼暖胃，但含咖啡因最多。至於，青茶/烏龍茶的製造過程最繁雜，製程時間也最久，茶色烏黑，糅合綠茶的鮮香、紅茶的甜醇，茶性中庸，對於降三高有幫助。

不過，三大茶類︰綠茶、烏龍茶、紅茶，一日之內在哪些時間品茗更妥當和顧及健康？

偏涼的綠茶助平和火氣；胃寒、吃少少生冷食物就肚瀉的人，不宜喝綠茶。（photo AC）

綠茶緩火氣 胃寒長者不宜

台灣中醫師陳潮宗表示，茶具有提神清心、清熱解暑、消食去膩、生津止渴、降火明目等功用。春季肝火旺、夏季心火旺，喝偏涼的綠茶助平和火氣；胃寒、吃少少生冷食物就肚瀉的人，不宜喝綠茶。而長者用陳年普洱茶代綠茶更佳。

早餐喝綠茶喚醒五臟 飯後1小時勿喝

許多研究顯示，綠茶中的兒茶素最多，對預防脂肪肝、減重皆有裨益；但是，綠茶的單寧酸含量也較高，容易在胃內與蛋白質結合令胃部不適，有胃炎、腸胃疾病的人不宜喝。其次，單寧酸會阻礙鐵吸收，飯後一小時內亦不建議喝綠茶，避免影響身體吸收鐵質。陳醫師建議，早餐後適合喝綠茶，幫助脾胃運化，提升五臟的功能表現並有利代謝。

紅茶中的咖啡因比例較高，如果有失眠問題的人，不宜喝太多紅茶。（photo AC）

午飯後烏龍助腸胃消化 下午紅茶暖胃去濕

另一方面，烏龍茶、紅茶也含多酚類物質，也助細胞抗氧。不過，紅茶中的咖啡因比例較高，如果有失眠問題的人，不宜喝太多紅茶。陳醫師指喝茶的時間也需講究，以一般來說，喝茶的最佳時間是早上9至11時，其餘時間只宜淺嚐。中午飯後選烏龍茶，有助降血脂、促腸胃運轉消化及蠕動；下午茶揀紅茶，因茶葉經發酵，已去掉茶中微寒之性，有助去濕、暖胃、暢通氣血，適合在冬末春初，乍暖還寒的時候淺嚐，預防寒邪入侵。

陳醫師最後提醒，不論綠茶、烏龍茶、紅茶…茶含咖啡因及茶鹼，具興奮和利尿作用，故此建議在下午3時後盡量少飲茶，晚上更不宜喝茶，以免頻繁上廁所，影響睡眠。