高血壓飲食｜高血壓宜飲咖啡/綠茶？營養師揭飲錯恐增死亡風險2倍

高血壓飲食｜高血壓人士宜喝咖啡，還是綠茶？營養師說明不同階段的高血壓，咖啡及綠茶為身體帶來不同的影響。當血壓（收縮壓/舒張壓）為160-179/100-109時，咖啡會成為危害身體健康的飲品。



一般人飲適量咖啡，有助降低血脂及抗炎。（Unsplash）

高血壓飲食｜綠茶抗炎抗氧化 改善高血壓

台灣營養師莊昕悅在社交平台上分享，高血壓者宜避免飲咖啡，改喝綠茶較好。綠茶中的多酚物質，例如兒茶素，有助抗炎、抗氧化，對於改善血壓高有幫助。咖啡好處｜研究指黑咖啡降心臟病風險日飲幾杯？7好處減認知障礙

按圖了解喝黑咖啡7大好處︰

+ 3

1. 減少患心臟病風險

2. 助預防前列腺癌

3. 提高大腦注意力及警覺性

4. 降低患上認知障礙症風險

5. 令甜點嘗起來更甜，減少抑鬱感或額外甜食渴求

6. 刺激棕色脂肪細胞，更有效燃燒卡路里

7. 提高帶氧運動表現

高血壓飲食｜嚴重高血壓者每天2杯咖啡 死亡風險升2倍

喝黑咖啡雖有不少好處，但咖啡對於有嚴重高血壓者並非是健康飲料，更可能造成危險。以往有研究針對不同期別的血壓，觀察喝咖啡及綠茶有何影響。在第2期高血壓，即是收縮壓160-179、舒張壓100-109，是值得關注的分水嶺。在此之前喝咖啡沒有風險，喝綠茶則不但無風險並有益健康；但來到第2期高血壓時，若每天喝2杯以上咖啡，血壓會急速上升，可能增加患心血管疾病或死亡風險2倍以上；另一方面在此時期喝綠茶無風險也無益處。

以研究中高血壓分期（收縮壓/舒張壓）來說明︰



「理想」（<120及<80）

「理想／正常」（<130及<85）︰喝咖啡沒有風險，喝綠茶每天1-2杯有益。

「正常偏高」（130-139/85-89）︰喝咖啡沒有風險，喝綠茶每天5-6杯有益。

「第1期」（140-159/90-99）︰喝咖啡／綠茶沒有風險。

「第2期」（嚴重160-179/100-109）

「第3期」（嚴重≥180/≥110）

第２、３期喝咖啡每天2杯以上，血壓會急速升高、心血管疾病死亡風險增2倍，喝綠茶沒有風險也無益處。

有高血壓人士宜飲綠茶。（photoAC）

高血壓飲食｜得舒飲食法助降血壓 多吃豆類、堅果

莊昕悅提到，咖啡中含有綠原酸、鎂、葫蘆巴鹼，一般人飲適量咖啡，有助降低血脂及抗炎等好處；但對於高血壓較嚴重的人，如上述有第2期高血壓的人，咖啡可能出現負面影響，宜用綠茶取代咖啡。同時，也可考慮跟從有助降血壓的得舒飲食（Dash Diet），多吃蔬果、根莖類、全榖雜糧、豆類、堅果、低脂乳酪等，用高鉀、鎂、鈣、膳食纖維及低飽和脂肪為主的食物來改善血壓高問題。

得舒飲食｜專為高血壓者設計 少紅肉吃好油優質蛋白5原則助瘦身

綠茶、抹茶是一樣嗎？

抹茶其實是綠茶的一種，新芽茶葉在採收後，被磨成明亮的綠色粉末，接著以熱開水，用茶筅來沏茶。抹茶或綠茶同樣含抗氧化劑-兒茶素，而抹茶的兒茶素等級還要更高。據外國有研究中發現，抹茶可以提高注意力、記憶力和反應時間，改善大腦功能。喝抹茶的其他好處還包括保護肝臟、預防癌症、促進心臟健康及有助脂肪燃燒。抹茶好處｜護肝增免疫力

抹茶可助抗發炎、提升免疫力、提高記憶力和反應（尹嘉蔚攝）

按圖了解抹茶６大功效︰

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1 增強免疫力

2 助防癌症

3 保護大腦

4 有益心臟

5 降低炎症

6 調節血糖

參考資料︰台灣營養師莊昕FB