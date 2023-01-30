廚房好物｜重壓醃菜杯、微波爐防熱托盤　12件日網民推薦廚房神器

喜愛逛日式家品店、12蚊店，其中一個原因就是有很多千奇百趣的廚房小物，不少都是小巧的骰，又令煮食過程更方便。早前有日本網民就整理出12件實用又慳工夫的廚房小物，全是2000円以下，有過半都是微波爐適用，用微波爐煲飯、烚溫泉蛋、煮高湯通通冇難度，簡直是懶人福音！



日本有網民在twitter推介12件實用方便的廚房小物，讓人們的煮食體驗更省時，結果有80幾萬人觀看。這些用品全都是2000円（約港幣120元）以下，最貴的1900円，最便宜的431円，當中一半都是微波爐用具，不論是煲飯、烚蛋、煮湯等皆可，另外亦有些高速切菜器、重壓醃菜杯等，以下就逐一介紹。

1. 洗菜冷藏壺（1,662円）



洗完菜之後，直接放到壺裡的隔網，讓菜慢慢瀝乾，流出來的水可直接從壺口倒走，比筲箕更方便。用壺冷藏住，可直接儲存於雪櫃，隔天直接做沙律也不會變質，且不佔空間。

洗菜冷藏壺（網上圖片）

2. 手拉式切菜器（1,790円）



這個手拉式切菜器，相信大家也不陌生，這個是號稱力度更強、有5塊「扇葉」的強化版。你可按所需大小決定拉幾多次，一般10次左右就夠，但次數愈多、切得愈細，整洋葱粒、蒜蓉等等亦可。當然，你亦可一次擺幾種蔬菜，預備煮雜菜湯。

手拉式切菜器（Rakuten）

3. 雙刀片刨絲器（1,300円）



這個刨的賣點是雙刀片，用它來刨絲的話，比起單刀片更有效率，速度足足快1倍，即使一大個椰菜也瞬間刨完啦！

雙刀片刨絲器（Rakuten）

4. 刨絲器（1,100円）



另一款刨絲器，刨蘿蔔之類都保證順手又切得薄，就連日本很有名的家政婦志麻都曾推薦使用。

刨絲器（網上圖片）

5. 重壓式醃菜杯（1,650円）



磨砂玻璃物料製成，不但質感好，且耐高溫又不吸味。這醃菜物的原理是，用重物放在醃漬物上，以重力擠壓出多餘水分，濃縮保存食物的風味，醃得更入味。

重壓式醃菜杯（KINTO）

6. 太陽蛋焗盤（431円）



太陽蛋焗盤金屬製，不黏不生銹，並可原個放入焗爐，煎出形狀完美的煎蛋，當然你亦可用它來烹煮其他食物，如：腸仔、蘑菇等。

太陽蛋焗盤（Rakuten）

7. 微波一人鍋（505円）



價格便宜，體積又夠大，可以原鍋放入微波爐裡，煮火鍋、麵等等皆可，全程不用明火，更洗少幾件廚具。

8. 微波爐飯煲（1,100円）



微波爐飯煲每次可煮煮1至2杯米，以600W以下火力，加熱煮10分鐘就有得食，比飯煲還要快！即使下班回家，也可快手煲起一煲飯，或是預備翌日帶飯。飯煲面上的透明盤子，亦可擺放其他食材一併煲。

微波爐飯煲（HARIO）

9. 微波爐蒸盒（1,900円）



是矽膠物料的微波爐蒸盒，將所需的肉、菜放入去，再於微波爐加熱，便可一盒到底，就算在辦公室都能輕鬆蒸餸。

10. 可微波放熱托盤（1,210円）



筆者對這個產品也相當感興趣，因為平時叮完食物，碗碟都很燙手，必須戴上隔熱手套或用布協助，才能把食物從微波爐取出。而這個微波爐專用托盤，一次過擺到幾碟食物，重點是不燙手！

可微波不燙手托盤（網上圖片）

11. 微波爐烚蛋器（1,280円）



以往人們總說不要用微波爐叮蛋，但這個可愛的雞形神器，正是為微波爐烚蛋而設。只要加水並把雞蛋放入去，校準時間，無論想煮熟蛋、溫泉蛋都不會失敗！

微波爐烚蛋器（網上圖片）

12. 微波爐高湯壺（1,498円）



煮高湯竟全程不用開火！這個高湯壺不但可用微波爐加熱，中間更有濾網，可放入鰹魚片或昆布等，叮完再取出濾格，清澈鮮味的高湯便完成，在壺口倒出即可飲用！而壺身的刻度，也是十分細心的設計。

資料來源：piyopiyobiyou@twitter