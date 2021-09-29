Daiso｜日本大創5大人氣熱賣品！家中必備溏心蛋神器、可食用貼紙

超好買的日本Daiso推薦來啦！這次將為大家挑選5款人氣熱賣的商品，包含最近新推出的烤多士神器與溏心蛋神器之外，讓家中料理變得更可愛有趣的食用貼紙和多用途的迪士尼朱古力模型也不容錯過。



最後別忘了拿出能夠親子同樂的水霧魔法珠一起打發時間，用對道具花少少錢在家也可以超好玩，防疫期間請儘可能的減少外出與群聚，那就等之後再去Daiso挖寶吧！

▼日本大創4款人氣熱賣廚房小物（點擊下圖看清👇👇👇）

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1. 烤多士神器

即使家中沒有精品蒸氣焗爐也能達成讓人驚艷的美味多士！只要在焗爐專用圓皿中加入些許水，和方包片一起放進去烘烤，再平凡的方包片每一口都能有外酥內軟的享受。而且也不像其他牌子需要上千日圓的花費，在Daiso只要110日圓就能輕鬆辦到，讓許多日本人直呼「這個絕對必買」！

商品名稱：オーブントースター用スチーム皿（丸 約5cm）



【同場加映】溏心蛋一學就會的秘密 醬油汁更甘甜香濃原來要加…

按圖看可樂溏心蛋的製作材料、詳細步驟和8個貼士：

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2. 日式溏心蛋神器

最近總是關在家照三餐煮食，當然需要點小道具來幫自己的忙。這款Daiso新出的日式溏心蛋神器真心方便，準備好水煮蛋後只要加入少少的100ml醬汁就能完整浸泡，不僅省調味料還免去了手動翻面的麻煩，甚至能直接當作保存容器使用，難怪一整個大獲日本人的好評，希望香港也能早點引進這項商品來造福愛吃溏心蛋的各位！

商品名稱：味付けたまごメーカー



3. 可食用裝飾貼紙

以寒天和粟粉製成的料理裝飾貼紙可以說是變化無窮，從可愛小動物、生動表情等豐富主題都有，只需撕下來貼在要吃的食物上面，就連小朋友都可以自己來，製造地標明日本食用起來更安心，有了Daiso為生活增添樂趣就是那麼簡單。

商品名稱：デコシール各種



4. 迪士尼朱古力矽膠模型

冷熱皆可的迪士尼矽膠模始終是日本大創的熱賣商品，包含啫喱、朱古力、小蛋糕都可以用，不只是小孩，就連大人看到都很難不瘋狂，這幾款則是今年新推出的圖案，等下次飛去一定要狂掃幾個回家！

商品名稱：シリコーンチョコレート型



迪士尼朱古力矽膠模型（IG@daiso_official）

5. 水霧魔法珠

最適合無聊在家一起玩的親子遊戲，選擇多款不同主題顏色的魔法珠，搭配另購的工具組就能盡情發揮創意拼湊，最後再撒上水就能固定，這個真的很能打發時間，長時間待在室內也不怕，只是要在一旁注意別讓小朋友誤食或是塞進耳朵或鼻子裡面。

商品名稱：水でくっつくビーズ



在家必須要有的寶藏好物都在Daiso

小朋友才做選擇，上面的日本Daiso精選好物我通通都想要！防疫期間還請大家先忍耐一陣子，等到能夠回歸一般日常時再去幫家裡補貨，千萬不要急著這一時，保護自己也保護他人，在家沒事就先把我們為大家做的購物清單筆記起來吧！

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