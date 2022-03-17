溫泉蛋做法｜Daiso微波爐溫泉蛋神器實測50秒搞掂！3貼士用碗都得

Daiso $12店有不少廚房好物，單是與雞蛋相關的也有數十款之多，當中不少是煮蛋烚蛋煎蛋專屬，設計精緻可愛，但是否虛有其美，多此一物？今次測試的是炮製無人不愛的溫泉蛋神器，以微波爐叮50秒嫩滑半生熟的溫泉蛋即誕生？

攝影：鄒家鳳



溫泉蛋製法五花八門，各師各法，最快最方便應莫過於用微波爐，只需50秒時間。（鄒家鳳攝）

微波爐叮蛋曾是一個大陷阱！一不小心可能會「爆蛋」，小則微波爐內滿目瘡痍；大則灼傷皮膚俏臉。後來經不同蛋達人、微波爐達人試驗後，已經拆解當中玄機，分享叮蛋法門。不過，「微波爐溫泉蛋神器」還是令人期待。50秒叮溫泉蛋大測試開始！

Daiso $12店這款「溫泉蛋神器」標榜用微波爐50秒即成，還附上製作步驟。

按圖看「溫泉蛋神器」50秒製作方法及測試結果。室溫水、熱水效果如何？

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1 揭開蓋掩，放入雞蛋

2 用牙籤在蛋黃中刺4-6下

3 注入清水至掩蓋全隻雞蛋

4 蓋上蓋掩

5 放入微波爐，以500W，約中火，叮50秒

6 取出後按着蓋上的圓形手位，從小孔中濾出水分

7 打開蓋即完成

測試結果：

由於濾水時可能太快，蛋黃破了一點，不太完美，但溫泉蛋依然滑嫩，蛋黃微黏，我覺得算是大成功！

不失敗貼士：

1 水要蓋過雞蛋

2 用牙籤刺破蛋黃，這步驟最重要，是會否爆炸的關鍵

3 刺4-6下已足夠，太多會影響蛋黃完整



溫泉蛋配飯或麵同樣可口有益，雞蛋當中的膽鹼，有助改善記憶、降低患阿爾茨海默病腦退化風險。(鄒家鳳攝)

熱水叮溫泉蛋又如何？

包裝說明中，雖沒列明用什麼水，但由於不是煮沸，所以我先以食用室溫水測試。不過，有些人不喜歡太生，想熟多一點的，我也試用了熱水。其實，效果也不錯，只是一放熱水時，蛋白已有點凝固，叮好後，蛋白較固定，口感依然軟滑綿綿。

用碗挑戰神器？

假若沒有這溫泉蛋神器，按以上方法照辦煮碗，又是否可行？於是，用飯碗代替神器再試一次，結果又如何？

按圖看50秒「飯碗」製溫泉蛋方法及測試結果：

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1 把雞蛋放入碗

2 用牙籤在蛋黃中刺4-6下

3 注入清水至掩蓋全隻雞蛋

4 蓋上保鮮紙放入微波爐，以500W，約中火，叮50秒

5 取出掀開保鮮紙

6 由於沒有濾蓋，用隔篩易弄破雞蛋，改以匙羹較方便

7 溫泉蛋完成，效果跟神器相若啊！同樣大成功！

雖然用碗和溫泉蛋神器的效果相若，但後者設計貼心，特別是濾水位，連手指按位都照顧周到，實用又窩心。相較要煲要焗省時省工夫得多，懶人手殘最啱！

想避免染沙門氏菌的，也可選用經巴士德消毒的雞蛋



粟粉水製溫泉蛋

製作溫泉蛋各師各法，其實大家都有自己一套心得，力臻完美和方便，以下有日本「三星侍蛋師」資格的「雞蛋達人」友加里小姐教大家如何用粟粉水炮製溫泉蛋。

請按圖先看蛋達人煮溫泉蛋的秘技分享︰

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