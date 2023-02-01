吃拉麵禮儀｜3碗6人吃遭喝斥4禮儀忌奮力啜　煮好麵碗內宜先放湯?

早前，有台灣遊客光顧日本福岡縣馳名的「博多大砲拉麵」（博多大砲ラーメン）。6個大人輪流吃3碗拉麵，遭店家喝斥「不准交換吃」，被指責的事主將事件擺上網路發酵，網民卻力撐店家做法，斥事主不懂入鄉隨俗行為「失格」。在日本吃拉麵有4個禮儀要留意，避免失禮惹人側目。至於，煮拉麵的細節學問，碗內要放湯還是麵先？



3碗拉麵6人輪流吃 店家嗆︰「不准交換吃」

後疫情時代，各地放寬入境限制。日本是熱門旅遊聖地，受世界不少愛好旅遊的人士青睞。福岡縣當地以拉麵馳名，尤其是豚骨拉麵。雖然店舖面積較迷你，卻因為食物水準高，遊客為嘗地道風情，名氣大的小店依然備受歡迎。本年初有台灣旅客（6位大人、1位3歲小孩）到訪專品嚐懷舊古早味的「博多大砲拉麵」，該店於60年代已開業，店家有規定20歲以下的不可進店，於是6位大人決定點3碗拉麵交替吃，女人先在外面湊小孩，男人先吃，吃到一半後換女人進店吃。

日本福岡縣「博多大砲拉麵」（博多大砲ラーメン）。（Google圖片）

當女人進店時，店家大聲嗆︰「不准交換吃。」被喝斥的女人深感不忿，乾脆拉隊走人，之後還將事件公諸網絡，諷刺店家臉臭如他們的拉麵一樣，是「不通人情的死頭腦」，又在該店Google評論區留負評。事件被分享到《鄉民食堂》FB，又經中、港、台媒體轉發報道，引發不少民眾熱議。綜合各報道所見，網民不但沒有支持事主「反擊」，甚至留言指責及揶揄事主有失品格︰

「一碗拉麵是多少錢？還交換吃…」

「有一種窮是心裡窮，去日本玩還要兩個人合點一碗拉麵，這麼窮就別出遊。」

「日本當地習慣都是一個人點一碗麵，既然到日本玩，應該入境隨俗。」

「你不是世界的中心、不要出去了還要別人都繞著你走。」

部分台灣網民更到Google地圖上為該拉麵店狂刷5星好評，並在留言區力挺店家做法。

事主外遊時，被「博多大砲拉麵」店家嗆不准交換吃而氣憤難平。（鄉民食堂FB）

福岡拉麵地位高 拉麵店非服務性行業

身為福岡人的旅台作家「日本人的歐吉桑」也在個人的社交平台上分享對是次事件的看法。福岡是日本的拉麵聖地，不少店一經營就幾十年而不倒，老闆通常很有個性；有些店的老闆很兇，店規比較嚴格。對福岡人而言，拉麵店非服務行業，是「職人」的世界（職人指擁有某項熟練技巧，是專業師傅之意），因此很少有人期待店家會服務，更看重的是拉麵是否好吃。歐吉桑亦分享了在福岡吃拉麵時有4件事可注意︰1.不要期待老闆去服務。2.接受老闆的個性。3.就算再不滿，不建議留負評「報復」。4.福岡拉麵值得期待，因為真的很好吃。

吃日本拉麵4禮儀須知 每人一碗勿耽擱

外遊時入鄉隨俗守當地禮儀，不只是給自己面子，也尊重當地的文化，忌罔顧當地人的感受而有失禮貌。如果「唔想咁肉酸」惹人反感，宜多了解旅遊目的地的習俗常識，在日本拉麵店吃拉麵，應了解的4個禮儀如下︰

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1.每人須點一碗拉麵

2.勿站在售券機前耽擱

3.食完勿佔餐桌

4.不一定要𠽌𠽌聲

煮拉麵學問 碗內放湯還是麵先？

拉麵在日本人的心中地位崇高，不論吃麵、煮麵、湯底等都有仔細的考究。三浦正和先生從事拉麵店已有10多年，記者討教三浦先生如何鑑定拉麵的優劣？三浦解釋每人心中好味的拉麵標準不同，但湯底的濃厚度及拉麵的粗幼度要配合，不可一成不變。麵量與湯量的比例，要觀察麵碗的大小而定，當用筷子夾起拉麵時，拉麵上不能積存過量的油脂。記者近距離欣賞三浦煮拉麵的熟練技藝，在觀察的過程中，記者發現一個有智慧的煮麵學問︰「究竟碗內先放湯？還是麵？」

煮拉麵後，碗內應放湯，抑或是麵先？（黃舒慧攝）

下圖是三浦正和先生示範煮拉麵︰

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三浦先用大火爆炒芽菜，用鑊氣引出芽菜的香味。然後加入由豬骨、雞殼、魚鮮及蔬菜熬製超過8小時的湯頭煮滾。待湯底燒滾的時候，善用時間煮麵約2分40秒。當湯底滾起後，先在耐熱的陶瓷碗內注入湯，再加入拉麵，目的是避免拉麵遇上冷空氣後會開始黏稠變硬，並要用最短的時間將麵放入湯內，好味的日本拉麵便大功告成。相關文章︰東京人氣麻辣拉麵現銅鑼灣 為製地獄級辣湯試30種辣椒

參考資料︰鄉民食堂FB/日本人的歐吉桑FB/聯合新聞網/Get Around Japan