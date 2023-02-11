揀番茄貼士｜專家4招揀鮮甜番茄要睇個底　放室溫或冷藏別漏這1步

番茄當然希望吃到夠甜的，可是一般人除了識得揀個顏色較紅的，就不知道如何挑選番茄了。有日本蔬菜專家就分享了4招揀番茄貼士，從外皮、底部及葉子著手，保證新鮮！此外，他又分享了冷藏番茄的正確方法，例如：最佳儲存溫度，如何延長保鮮期等。



日本蔬菜專家兼菜販青髪のテツ經常在twitter分享各種蔬菜貼士，預測蔬菜價格、揀蔬菜貼士、保存蔬菜小技巧等，而他就曾經撰文分享如何挑選番茄，包括從外皮、底部及葉子著手。

1.底部有放射紋圖案

揀番茄要選擇鮮紅色，最好底部有放射狀條紋，類似星形圖案。底部帶有「星形」的番茄是成熟的證明，甜味和鮮味都重很多。

揀番茄貼士1：底部有放射紋圖案（twitter：tetsublog）

2.光滑圓潤

選擇光滑圓潤的番茄，避免任何凹凸不平或稜角，因為它內部可能有破損。

揀番茄貼士2：光滑圓潤（twitter：tetsublog）

3.墜手飽滿

宜揀選又硬又重的番茄，因為有重量的番茄才多汁；而且番茄輕身亦是脫水、乾燥的表現。

揀番茄貼士3：墜手飽滿（twitter：tetsublog）

4.葉子不要乾枯蜷曲

番茄的葉子都反映其新鮮度，首先葉子要固定，不要鬆脫，另外也應是翠綠而非乾枯或蜷曲。

揀番茄貼士4：葉子不要乾枯蜷曲（twitter：tetsublog）

番茄幾時放室溫？幾時該冷藏？

接著，青髪のテツ亦分享了如何保存番茄，番茄的最佳儲存溫度是攝氏5至10度。他建議如果是冬天又或是氣溫較低的日子，如：攝氏15度以下，可以常溫保存，因為常溫比冷藏番茄含有約多60%的茄紅素。保存方法是用廚房紙包好番茄，存放在陰涼、避光的地方，一般可放上3至5天。

室溫存放的話，建議用廚房紙包好番茄，存放在陰涼、避光的地方。（twitter：tetsublog）

相關文章：番茄營養｜強心助抗癌3大好處 不同煮法營養比較幾時油炒或生食?

請按下圖看如何令番茄中的茄紅素倍增：

+ 4

倘若室溫超過15度，他則建議放雪櫃保存，方法是把每個番茄分別用廚房紙或紙巾包起來，放入密實袋再於雪櫃內的生果箱冷藏，這樣的話可儲存1至2周。要注意的是，雪櫃溫度為0至5度，而生果箱的溫度是3至7度，前者對番茄來說太冷了，因此宜放於生果箱內保鮮。

放雪櫃保存，可把每個番茄分別用廚房紙或紙巾包起來，放入密實袋再冷藏於雪櫃生果箱。（twitter：tetsublog）

至於切開了的番茄，若吃不完又是否可擺雪櫃呢？青髪のテツ就指出，切了的番茄宜雙重保護，先用保鮮紙包住，再放入密實袋，置於雪櫃冷藏。不過，切開了的蔬果本來就比較容易變質，建議還是1至2天內盡快吃完。

資料來源：青髪のテツ