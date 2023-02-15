移民英國｜$14隻雞vs千元鼎泰豐　慳媽自煮燒味奶茶缺1食材最掛念

要移民到英國，對於適應力強的香港人不是難事，不過飲食習慣方面卻難倒不少港人，他們更形容當地為「美食沙漠」，消費高、味道差，寧願自己在家下廚也不出外用膳。究竟到餐廳吃飯平均使費多少？自己下廚的話，又會遇到什麼問題？



鼎泰豐一家四口共花120鎊 外出用膳平均80鎊

港媽Amy於去年舉家移民到英國伊靈（Ealing ）。伊靈是位於西倫敦3區的一個小城市，距離倫敦約45分鐘車程。她表示，當地餐廳一般收費較貴、種類較少，以一家四口的家庭為例，每次平均消費要80英鎊（約港幣$757）以上，而且大多只有漢堡店、炸魚薯條等，味道一般。如果想吃中式點心，就要出倫敦的中式酒家，有次到鼎泰豐4人用膳的價錢就已達120英鎊（約港幣$1135.8）了。

如果想吃中式點心，就要出倫敦的中式酒家，例如到鼎泰豐4人已花了120英鎊。（相片由受訪者提供）

超市牛扒1塊3英鎊 難買游水海鮮

以往在香港生活，無論堂食外賣都十分方便，但移居英國之後，Amy到餐廳吃飯的機會減少，反而經常到超市買菜親自下廚。她說居住的小社區附近已有齊Lidl、ALD等超市，Costco亦只有20分車程的距離。食物種類方面，本地出產的肉類比較齊全，而且價錢較親民，1隻冰鮮雞Lidl只需2.99英鎊（約港幣$28.3），Costco更平2隻也只售2.89英鎊（約港幣$27.4），1塊牛扒平均都只是3英鎊（約港幣$28.4），反而到中超（中國超市）購買，一盒豆腐都要近3英鎊（約港幣$28.4）。Amy平均一個月到超市入貨1-2次，買50英鎊（約港幣$473.3）牛肉就已經足夠一家人食足三星期，平均一天只約2.38英鎊（約港幣$22.5）。

英國本地出產的肉類價錢比本港買到的更便宜，2隻冰鮮雞只售2.89鎊（約港幣$27.4）。（圖片由受訪者提供）

雖然當地的超市可以買到大部分肉類，不過Amy說唯獨沒有任何游水海鮮，令她一家最不習慣，她說：「超市只有三文魚、海鱸等冰鮮魚，清蒸後魚肉會有腥味，難有食欲。」

難忘香港美食 自製担担麵沖茶記奶茶

移民近一年，Amy坦言偶爾也會記掛香港的美食，不過當地的港式餐廳貴又少，想吃就要自製「港式風味」。「要複製香港口味的食物不難，超市亦有齊所需材料，例如在超市買豬腩肉做燒肉、脢頭肉自製叉燒，又或者把肉碎和花生醬加入麵條製成担担麵等。想喝杯港式茶記奶茶，亦可在Sainsbury's超市買Tetley茶包、網上訂茶袋、茶壺，就可以做出港式奶茶！」

按圖看Amy移民英國後的在家自煮生活：

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阿仔難忘街頭小食 刺身屬罕見

就算廚藝了得，Amy坦言有部分港式街頭小食都難以複製，「兒子很想念港式的魚肉燒賣，一來當地新鮮魚肉難求，二來超市只有雞肉、豬肉燒賣。雖然中超有售魚肉燒賣，不過味道卻差得遠。」而Amy則最掛念日式刺身和壽司，因為當地的壽司店少，款式又少又貴，難以與香港的店舖媲美。

香港食肆林立，中西日韓式餐廳多不勝數，而且豐儉由人，習慣外出用膳的港人，移居英國後自然不習慣，若你即將打算移民或已移民，又不想捱貴餐，便要有心理準備，像Amy一樣要自家下廚，想吃什麼煮什麼，一解思鄉之愁之餘，還可令生活增添趣味。若你是入廚新手，不妨參考我們各類的簡易食譜。

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