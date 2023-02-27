英國移民｜超市買餸擺烏籠一家四口險中毒！買餸慳錢攻略$70食3餐

香港人出名嘴饞，中西日韓泰無論哪個國家菜式都可在香港吃到，不過移民到英國，餐廳少、收費貴，味道又未必合港人口胃，所以不少人寧願買食材回家鑽研廚藝，重塑香港風味。不過，人在異鄉，人生路不熟，即使簡單如買食材，也「烏龍」百出，險些全家食物中毒！近期，英國更受惡劣天氣影響，部分地方開始出現蔬果供應緊張的情況，究竟移英港人在當地如何面對困難？



英國限購雞蛋蔬菜？

移英港人Tony於2021年，一家4口舉家移民到英國雷丁市（Reading）開展新生活。雷丁市位於倫敦市西邊，坐鐵路從倫敦出發只需半小時就可到達。移居近2年，Tony表示近日雖然雞蛋等部分食物出現限購，但暫時對他們一家的影響不大。

當地有不少超市品牌，所售賣的本地農產品相當便宜。（圖片由受訪者提供）

網上自學 炮製咖喱魚蛋盆菜蘿蔔糕

以往在香港想吃咖喱魚蛋等小吃，簡單得連便利店都可以買到。不過，移居英國後，港式小吃變得罕有，想吃就要「親力親為」。Tony表示，要買齊所有材料不難，以雷丁市為例，基本上從家出發步行10分鐘，就已經有Asda、馬莎、及Iceland等超市，食物以本地農產品為主。另外亦有中超，可以買到咖喱、黃薑粉、柱侯醬、豉油等醬料，不過，價格較貴。他坦言，只要按網上食譜教學，基本上大部分港式食物都可以複製出來，甚至在新年自製盆菜和蘿蔔糕迎新年。

按圖看Tony一家的自煮港式家常菜：

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本地西蘭花$6.6 進口油麥菜$43包！

在英國生活，控制開支十分重要。Tony坦言，現在一天三餐都會由他或者太太負責，雖然經常下廚，仍十分享受這種生活，而且自煮的開支不高，一家4口每天花在用餐的支出約30鎊（港幣約$280），每人每日只$70，較香港還要低。他解釋，因為當地出產的農產品售價低，以雞蛋為例，香港超市一盒8隻約$30，如果美國或日本進口蛋較貴。但英國本地蛋12隻只售2.5鎊（港幣約$24）；薯仔65便士（港幣約$6）4個，約$1.5一個。肉類的價錢就更便宜，5隻雞髀都只是1.5鎊（港幣約$14）。想再減省開支，Tony建議選擇當地出產的蔬菜，例如西蘭花、西生菜、番茄等，進口菜如油麥菜，一包就已經售4.5鎊（港幣約$43），反之一個西蘭花只需70便士（港幣約$6.6)，只要懂得選擇，一樣可以吃得健康又經濟。

按圖看 Tony一家4口平日飲食消費開支

按圖看英國超市食材價格：

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買菜「擺烏龍」全家險中毒！

買到新鮮又平價菜當然開心，不過Tony笑言「初來甫到」時，對於買菜的事一無所知，特別是不少食物的英文名稱，一不留神不單釀成笑話，甚至險些全家食物中毒。Tony說：「有次想到超市買韭菜花炒，入到去看到一束外型酷似「韭菜花」的東西放在貨架上，只是比一般見過的韭菜花（garlic chives）更粗壯，想買回家炒菜，後來愈想愈覺不對勁，再查字典才發現daffodils是水仙花，而水仙花本身有毒，若果用來炒菜，應該全家入醫院了！」

左圖是韭菜花，而右圖則是水仙花。（圖片由受訪者提供）

按圖看常見蔬菜英文名稱

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若你即將打算移民或已移民，又不想捱貴餐，便要有心理準備，像Tony一樣要自家下廚，想吃什麼煮什麼，一解思鄉之愁之餘，還可令生活增添趣味。若你是入廚新手，不妨參考我們各類的簡易食譜：

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