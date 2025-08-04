廚房鋅盤｜倒滾水傷喉致漏水？專家3招防淤塞洗碗多1步免油脂黏喉

廚房鋅盤｜滾水可以直接倒入鋅盤去水位嗎？廚房鋅注入滾水是否安全向來備受爭議，正反雙方各持己見。究竟倒入滾水真如傳聞般傷喉管嗎？專家教大家如何正確防鋅盤淤塞。

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鋅盤淤塞可以倒滾水沖洗嗎？（Unsplash）

廚房鋅盤倒滾水傷喉？高溫熱溶喉管膠水？

廚房鋅盤喉管比其他喉管容易堵塞，因經常倒進含有油脂的湯汁餸汁，有時更會有食物渣滓而引發異味。除了使用通渠產品外，坊間有人提議用滾水通渠，100°C的水溫有助沖散附在喉管內壁的油脂，避免洗水槽的水流變慢。不過，同時亦有人提出倒入滾水會傷喉，因接駁去水喉的位置是用膠水連接，溫度過高的熱水會令膠水溶化或影響隔氣膠圈，繼而引致漏水等情況出現，比處理喉管淤塞更麻煩。入廚貼士｜廚房鋅盤排水口發臭？清洗後放1樣東西除臭防細菌滋生

廚房鋅盤能否倒入滾水的安全性向來備受爭議，網民提議一邊開水喉一邊倒滾水，將滾水的溫度降底。

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無疑倒滾水入鋅盤有助解決去水速度慢的問題，但基於種種傳聞，此舉的安全性著實惹人懷疑。裝修學院校長鄧世民（Simon）指倒入滾水不一定會傷喉，但大前提是先了解家中喉管的材質及特性。

一般而言，廚房的去水喉是由硬身的膠喉管製成，理論上是可以承受高溫液體，因此倒入滾水、熱湯並不會有傷喉的問題。不過Simon提醒，如家中的去水喉是（1）軟膠喉或（2）劣質喉的話，切忌倒入滾水及熱水，因材質軟身接觸後或有機會導致漏水或熱溶喉管，到時候便需要進一步維修。

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倒入滾水前必需留意喉管的材質及特性，軟膠喉或劣質喉切忌倒入滾水。

在鋅盤倒入滾水的目的是沖走油脂，Simon認為即使是油分重的醬汁，利用熱水/暖水都已經足夠將「新鮮」的油漬沖走。同時，建議每次清洗碗碟後開大水喉沖洗一會，務求令油污沖至公家排污喉管，以免殘留在喉管內壁，影響去水速度。另外，亦要在排水孔裝上濾網隔，避免食物渣滓沖落洗水槽。

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請按圖了解預防鋅盤淤塞3貼士：

1. 在排水孔裝上濾網隔，濾網隔愈深愈好，深度約1-2吋為佳。

2. 倒進湯汁醬汁後宜開大水沖洗一會，確保由私家喉管沖至公家喉管。

3. 假如倒入油脂重的湯汁醬汁（例牛油、忌廉），建議之後倒入大量熱水沖洗，避免油脂黏附在喉管內壁。