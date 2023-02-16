廚房鋅盤｜油脂湯汁沖水槽易淤塞？專家教正確3招通渠產品勿亂用

廚房鋅盤、洗手槽容易堵塞，全因一時方便將食物渣滓沖入水管中，的確當累積的渣滓愈多愈容易出現淤塞的情況，但帶有油脂的湯汁、餸汁又能否倒進鋅盤中？裝修學院校長鄧世民（Simon）拆解剩菜湯汁的處理迷思，指假如後續的清潔工夫妥當，亦可大大減少水管堵塞的問題。

攝影：余曉彤



剩菜湯汁能否倒進水管中？多做1步免淤塞

外賣湯麵、烹調後的肉汁醬汁最方便的處理方法當然是直接倒進鋅盤中，亦有家庭會倒進座廁，一按即沖相當便利。當然飯粒、麵條等廚餘是不可直接沖入水管，當累積的數量愈多，水管自然堵塞。但倒進醬汁、油脂會令水管淤塞嗎？

醬汁、油脂倒進鋅盤會令水管淤塞嗎？

裝修學院校長Simon解釋，原來這是大眾的謬誤，他指鋅盤去水喉由直徑2吋喉管及隔氣組成，基本上在排水孔裝上濾網隔及在倒掉後開大水沖洗一會，大部分油污已可沖至公家排污喉管。因此餸汁如蒸魚豉油、泰式液體沾醬倒進鋅盤並不會導致鋅盤淤塞，不過事前必需將渣滓隔走，不然徒勞無功。

請按圖了解預防鋅盤淤塞3貼士：

Simon續指固體殘渣當然不能倒入水管中，但處理油脂重的湯汁醬汁如牛油則需留意，建議之後倒入大量熱水/暖水沖洗，避免油脂黏附在喉管內壁。

淤塞第一步清理隔氣 善用工具清走異物

水管老化及累積的殘渣也會影響鋅盤去水速度，最折衷的辦法便是通渠。Simon稱倘若發現遇上淤塞的情況，第一時間並非使用通渠產品，而是清洗隔氣。因異物最容易積聚在作為第一道防線的隔氣，如果清洗後發現問題已解決，便是最理想。

若清洗後問題依然存在，便要追查是隔氣前塞還是隔氣後段才塞，前者宜用「通渠神器」將異物夾走；後者宜用通渠藤、抽氣式泵等工具以物理方式打散異物，達到通渠效果。

若發現遇上淤塞的情況，第一時間應清洗隔氣，因異物最容易積聚在作隔氣內。（網上圖片）

請按圖看物理通渠工具：

通渠產品如何揀？跟足包裝指示勿亂溝！

不少家庭會定期自行通渠以預防水渠堵塞，Simon提醒應避開選購需自行稀釋的產品如哥士的。因大多需要稀釋的產品都屬高濃度且具腐蝕性，稍一不慎會灼傷皮膚或釀成家居意外。Simon補充，市面上的通渠產品五花八門，如泡沫式、液體式，各款針對的污漬略有不同，建議按自己所需選擇，同時留意家中的喉管材質，如果不幸是較劣質的話或會引致「蝕穿喉管」。此外，謹記跟足包裝指示步驟，切勿「左溝右溝」或加入其他溶劑，以免意外發生。

使用通渠產品時必需細閱包裝指示，切勿「左溝右溝」或加入其他溶劑，以免意外發生。

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