廚房裝修｜濕重油煙大天花油漆易剝落 假天花3好處安裝前注意2點
香港家居的浴室，十居其九都會用上假天花，除了美觀之外，亦可以避免濕氣累積，令油漆剥落。不過，原來廚房一樣適合安裝假天花，而且還有不少好處。
廚房開爐煮食，油煙和蒸氣會慢慢累積。廚房溫差大，加上濕氣和油煙也較大，都會影響油漆的壽命，長遠更會令油漆變色，甚至出現剝落的情況。
假天花3種材質 哪款最適合廚房？
為了避免這些情況，有戶主會選擇在廚房安裝假天花。一般來說，市面上有3款假天花的物料，包括石膏板、木夾板及鋁片，當中以鋁片造的假天花最適合安裝在浴室和廚房中。裝修學院校長鄧世民Simon表示，石膏板假天花一般用於辦公室或家居客廳，而木夾板會用於粉飾客廳和房間之用，以營造和諧的感覺，但不適合安裝在濕氣較重的廚房中。
按圖看家居假天花的應用
鋁片假天花性價比最高
而鋁片假天花的性價比最高，一來便宜易安裝，費用一般每平方呎由$45至$95不等，視乎廚房的大小而定，再加師傅上門的安裝費，價錢約為$3000至$4000。另外鋁片表面光滑，反光度高，在視覺上可以增加空間感，降低壓迫感。此外，在鋁片假天花亦有3大好處。
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按圖看廚房安裝假天花3大好處
1. 整齊美觀
廚房由於設有不少水電喉管，一般情況下師傅會用水泥收好，但日後如要維修，師傅就要鑿開牆壁才可以仔細檢查。不過，安裝假天花之後，電線和喉管便可以隱藏在假天花後，令視覺更歸一之外，亦不會阻礙日後檢查及維修，降低維修的成本，有問題也可及早發現和處理。
2. 抗油煙、防潮
油漆在溫差大、大量濕氣和油煙的環境下，有機會會變色甚至剝落，不過，鋁片假天花便可減少這些問題發生。
3. 清潔方便
鋁片假天花的安裝方法，只是將每塊鋁片扣在一起，容易裝拆。就算發現有油漬或水漬，都可以隨時拆下來處理。此外，鋁片假天花亦特別適合香港潮濕的天氣，如果在假天花見到有黑色一點點的霉菌，亦可以輕鬆拆下來清潔。
安裝前要留意2件事
雖然鋁片假天花有不少好處，不過他提醒戶主，在安裝天花時亦有些地方需要注意，「在廚房安裝假天花的高度，要視乎筒燈的厚度，而目前市面上的筒燈做到很薄，可以做高假天花，令整體空間感更好，不過亦要留意日後維修筒燈時可預留的空間亦會變小。」Simon補充，客廳有做燈槽的話，變壓器（俗稱火牛）有機會安裝在假天花上，客戶就要決定維修師傅是否有需要留有活動生口，否則日後要維修時就需要拆天花，變得十分麻煩。
廚房天花一般會遇到什麼問題？
廚房天花如果使用油漆，容易受溫差、濕氣和油煙影響，輕則變色，重則會剝落。
在廚房安裝假天花有甚麼好處？
美觀，抗油煙、防潮、易清潔，詳情瀏覽內文