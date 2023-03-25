去濕湯水食譜｜清熱解毒粉葛土茯苓去濕湯　改善尿黃大便爛皮膚痕

春分已過，氣溫還是時冷時熱，周圍濕濕黏黏，容易導致胃脹濕熱、誘發濕疹、皮膚痕癢等問題，中醫推介飲用粉葛土茯苓去濕湯，去濕排毒有助紓緩。但粉葛宜用新鮮，或是乾貨？功效又有什麼分別？

攝影：鄒家鳳



粉葛土茯苓去濕湯有助改善口氣重、皮膚搔癢、大便爛、眼膠多...等。

粉葛新鮮或乾貨好？

粉葛土茯苓去濕湯的材料主要有粉葛、土茯苓、牛大力、淡竹葉等清熱解毒的材料，粉葛有新鮮也有乾貨，功效相若，但由於乾品可能有硫磺薰過，味或帶酸，需預先浸泡。其實，一般煲湯或煲中藥都建議預先把湯料或中藥材浸泡30分鐘以上，除了可清洗表面灰塵，也可令材料更潤澤透徹，更易出味，為免受硫磺污染，浸過的水宜倒掉，換新一鍋水煲湯。

粉葛土茯苓去濕湯食譜

5種情況不宜飲

註冊中醫師鄧蕙盈指，粉葛土茯苓去濕湯，適宜濕熱人士飲用，有助改善口氣重、皮膚搔癢、大便爛、眼膠多、小便黃、油脂多等情況。最好還加兩片薑同煲，以增強去濕散寒效果、避免腹痛胃寒。不過，對於虛寒、容易胃脹胃痛、手腳冰冷、痛經、面色蒼白等卻不適宜，或先諮詢中醫師意見。

按圖看「粉葛土茯苓去濕湯」材料及其功效：

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粉葛：利水去濕、清熱除毒、養陰生津

土茯苓：清熱解毒，利水除濕

牛大力：去濕解毒，舒筋活絡

茅根：清利濕熱

赤小豆：利水滲濕

薏米：利水滲濕

白扁豆：健脾祛濕

淡竹葉：清心降火

薑：温胃和中

瘦肉：補中益氣，滋陰潤燥，補虛，加強體質

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