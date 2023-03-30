金菇食譜｜金菇新食法變厚切菇扒如巨型乾瑤柱　最佳切法一條不散

金菇容易料理，打邊爐、金菇牛肉卷、金菇煎蛋各適其式。一種新食法大家試過未？用金菇近根的位置當扒煎，究竟味道和質感如何？記者親自試試。



金菇最佳切法 一條不散不用慢慢執

平日處理金菇，可能一把就切掉最下方的啡色部分，不錯！這部分不乾淨，容易夾雜髒東西很難清洗，洗金菇前需要將金菇的根切掉。不過，不用切去太多，切走較硬及顏色較深的部分即可。如果將一紮金菇分開3段來看，中間的部位較扎實沒有自然散開，用來當扒煎便非常合適。順帶一提，切金菇後不想菇絲四散，連包裝袋一起切，管住金菇體。

切金菇後不想菇絲四散，連包裝袋一起切，管住金菇體。（尹嘉蔚攝）

金菇新食法變厚切菇扒

較扎實的那截，先用水洗淨，然後用乾淨毛巾或廚紙抹乾、印乾，之後在金菇扒的兩面蘸麵粉或粟粉。另一方面，用平底鑊加熱牛油後，將金菇扒放進用中火煎，金菇水分多不易煎燶，耐心一點將兩面平均煎，直至有少少金黃色。

用中火煎金菇扒，金菇水分多不易煎燶。（尹嘉蔚攝）

然後要收最細火，因為要添燒汁/豉油，醬汁易焦，不可以開大火煎。用湯匙將燒汁倒在金菇扒上，兩面煎至焦糖色完成。菇香夾醬香撲鼻而來，口感有少少扎實，因為纖維豐富，趁熱吃最好，否則金菇易出水。請不要期望似牛扒，就是帶嚼勁的菇扒，可能類似於巨型江珧柱（乾瑤柱）的質地，新食法頗有趣。

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