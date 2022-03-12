肥媽食譜｜韓式金菇煎餅20分鐘起菜　金菇6功效降血脂增強免疫力

早前「菜荒」弄至滿城風雨，菜價急升，金菇的批發價大起大跌嚇煞市民。金菇雖屬於菇菌類，但膳食纖維豐富，不遜色於綠葉蔬菜，烹調容易又簡單，肥媽用金菇製作韓式金菇煎餅，相信大人和小朋友也喜愛。



韓式金菇煎餅 增強免疫力家常菜

金菇除了成火鍋料、肥牛卷及炒菜外，原來可做成韓式煎餅。肥媽的韓式金菇煎餅，配有豐富蛋白質的雞蛋、護眼的甘筍及助血液循環的韭菜，令整道菜顏色鮮艷，營養豐富。

韓式金菇煎餅（TVB影片截圖）

肥媽保留了金菇一梳、一梳的的特性，將蘸滿蛋液的金菇鋪滿油鑊做「金菇底」，之後在上面鋪滿蔬菜，當金菇煎至挺身後，反轉煎另一面，將煎餅的兩面煎至金黃後便可起菜。

韓式金菇煎餅（TVB影片截圖）

按圖有韓式金菇煎餅的做法及貼士︰

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金菇6大健康益處助減肥降血脂

金菇是備受喜愛的食材，它的營養價值高，有豐富的維他命、礦物質及人體所需的氨基酸，也屬低熱量高蛋白食物，並有豐富的鉀及纖維，纖維量更比椰菜高出兩倍。金菇一直被納入為可幫助減重的日常膳食中，又可促進免疫力、降血脂、平衡血糖、預防便秘、助減少腸道內的脂肪、促進智力發展及增強記憶，有「智力菇」或「益智菇」之稱。

按圖了解金菇6大功效︰

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肥媽【韓式金菇煎餅】食譜︰

材料︰

金菇1包

麵粉4-5湯匙

雞蛋2-3隻

甘筍粒40克

韭菜碎50克

鹽適量

菇粉適量

韓式辣醬 （蘸）適量

做法︰

1.雞蛋放入大碗，加少許鹽拂勻。

2.甘筍及韭菜切條。

3.洗淨金菇後撕成一小排，蘸蛋漿，平鋪在碟上，再撲上麵粉。

4.甘筍、韭菜碎及麵粉拌勻，按需要調整蛋液及麵粉量，加少許鹽、菇粉調味。

5.加熱油鑊，先把金菇平鋪在鑊上，再放上蔬菜漿。

6.用中小火煎至兩面金黃，上碟完成。

參考資料︰big big channel/ TVB《健康食平啲》