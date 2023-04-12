蒸魚貼士｜果皮蒸泥鯭驚見用橙皮代替　為什麼蒸魚要用陳皮非薑？

「橙皮蒸泥鯭」最近掀起笑話，本來應該是「果皮蒸泥鯭」、「陳皮蒸泥鯭」卻被某餐館改用「鮮橙皮蒸泥鯭」。網友在社交平台上分享這則趣聞，惹來哄堂大笑。其實，蒸魚用薑絲該為人熟悉，用果皮蒸魚目的為何？



見樓面阿叔食橙 橙皮蒸泥鯭？

近日有網友在《香港街市魚類海鮮研究社》FB分享帖文，貼上兩張「橙皮蒸泥鯭」，樓主表示「果皮蒸泥鯭應該用陳皮而唔係橙皮，冇陳皮又唔講聲（仲要俾我見到個樓面阿叔坐度食橙」。貼文發酵兩、三日引來近2600人表達心情，更有不少人留言議論紛紛。

有網民日前到餐廳食飯，點了價值80元的「果皮蒸泥鯭」，沒想到上碟的竟是新鮮橙皮絲蒸魚，令他大感愕然。（圖片︰「香港街市魚類海鮮研究社」fb）

「佢又冇錯，這個真的是果皮。」

網民︰「雞蛋6隻，糖呢就兩茶匙」、「呀叔話多謝你叫果皮蒸泥鯭，佢先有橙食」、「果皮=生果的皮，咁看似又冇違反裔品說明條例喎」、「佢搞笑架咋嘛」、「上邊兩條嘅表情，佢哋好爽咁喎…無投訴」、「再嘈…落蕉皮！」、「邊間咁叻」、「忍唔住笑咗」、「此乃估法蒸泥鯭，估佢唔到乜嘢方法。」「佢又冇錯，這個真的是果皮。」

樓主上載的相片可見，3條泥鯭整齊排於碟上，大堆新鮮橙皮絲鋪在魚面，與泥鯭一同蒸熟，橙皮之間更可見已切粒的唐芹碎。（圖片︰「香港街市魚類海鮮研究社」fb）

常見蒸魚4大方法 用果皮辟泥味為要

蒸魚用橙皮，抑或只作裝飾，固然令人摸不着頭腦，鮮橙皮與蒸魚格格不入，熟悉蒸魚的入廚達人也了解用果皮蒸魚的妙處。一般人知道用薑絲、蔥花蒸魚來辟腥，只於用果皮蒸魚，最大的目的不是辟腥，而是辟除魚的泥味，舉凡是泥鯭、烏頭、金鼓、方利等淡水魚，身上帶有土腥味，即俗稱「泥味」，用果皮蒸不只令魚肉帶果皮香，也可除掉這些不良氣味。相反，如果用薑絲反而會增強泥味，因此不建議落薑。至於清蒸，最後才加佐料例如豉油、熟油、蔥花等，大部分魚皆適合。烏頭可用鮮檸檬加鹹檸檬蒸。另外，適合用豆豉蒸的也包括烏頭及各種䱽魚。

為什麼要用陳皮蒸魚？ 陳皮，果皮可以辟淡水魚的泥味。 果皮可以蒸什麼魚？ 泥鯭、烏頭、金鼓、方利等淡水魚。

資料來源︰《香港街市魚類海鮮研究社》FB