餐桌禮儀｜吃魚不准反轉？要留魚頭魚尾？禮儀專家詳解吃蒸魚5問

慶祝節日（中秋節、冬至、新年等）或交際應酬聚餐，在中菜筵席上多數有一尾「清蒸海鮮」。華人傳統上喜討意頭，席上一尾蒸魚，有「好頭好尾、有頭有尾、年年有餘」等美好寓意。要得體地享用這尾蒸魚，如何分？如何夾？如何讓主人家或貴賓覺得備受尊敬？如何避免觸犯別人忌諱？吃魚的禮儀，我們邀請禮儀專家來講解。



吃魚「反魚」有忌諱 如何食魚不失禮？

不少人也許有經驗，分發蒸魚、夾蒸魚之時，魚的上方已享用完畢，想翻到另一面享用時，席上眾人面面相覷，看看誰會先動手代勞。某些家庭教育所灌輸的常識是「吃魚不能反！」因為「反魚」有「反肚」（死亡）或「反艇」（水上人忌諱）之意，是為不詳。若在夾魚、吃魚時的舉止欠妥當是沒有禮貌的表現。耳濡目染下，大家將吃剩一面的蒸魚反轉時也是小心翼翼，避免有不尊重之意。面對席上眾人，要做到享用蒸魚時不失禮，而且體面恭敬，我們請教專業商務禮儀顧問主席梁迦傑博士講解在中餐時吃魚的禮儀。

要做到享用蒸魚時不顯失禮，而且體面恭敬，我們請禮儀專家講解吃魚的禮儀。（iStock）

禮儀專家解釋5疑問 正確吃魚分魚表恭敬

梁博士解釋中餐的飲宴可分成3類，包括優閒、商務和社交，針對不同類型，禮儀也有所不同。

如果是不拘禮節的優閒飲宴，例如是公司間的同事、工作夥伴、親友的聯誼聚餐等，而且未有宴會侍應生服務，交際傾談時的氣氛可以放輕鬆，大家夾菜、夾餸時也可隨便一些。至於在講究禮節的正式飲宴上，包括商務及社交，分菜的工夫請由宴會侍應生代勞。

Q︰吃蒸魚時可「反魚」嗎？

A︰一般的商務和社交飲宴上，當蒸魚被端上桌後，宜先了解受邀的客人是否喜歡吃魚、對吃魚有何要求等。一般來說，蜑家人（俗稱︰水上人）不喜歡「反魚」；但時至今日，即使在較正式的商務及社交筵席上，已沒有太拘泥於吃蒸魚時時「反」或「不反」。



按圖也可了解吃魚的正確禮儀︰

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Q︰如果有需要吃蒸魚的下方，如何不顯失禮？

A︰最謹慎的做法當然是先禮貌地詢問同桌的人，會否介意將蒸魚反轉，如果有人不希望將蒸魚反轉的話，也有應對之策，用兩隻中式長匙羹來幫手，先用一隻匙羹挑起大魚骨，再用另一隻匙羹刮出大塊的魚肉。



Q︰有說魚頭、魚尾＋一塊魚肉要給席上的主人家或貴賓以表尊敬，這是正確嗎？

A︰如果宴會有侍應生服務，他們知道誰是主人家或貴賓後，通常「上魚」時會將魚頭對向主人家或貴賓，並將魚肉首先分給他們。假如未有侍應生服務，而自己是東道主（請客者），當每一道新菜餚上桌時，應首先為客人「夾餸」，不論是魚或其他餸菜，之後大家就可自便。



Q︰宴客席上可吃魚頭、魚尾嗎？

A︰部分生意人為討好意頭，吃魚時會剩頭、剩尾，寓意「好頭好尾」；但有些廣東人會吃全魚。所以可了解一下客人是來自哪個地方，背景如何，配合當地文化以示尊敬。大部分廣東人也吃魚頭，至於國內其他城市的人較多在自己家中才吃魚頭，在商務場合上通常不吃。



Q︰分菜時是否需要夾起魚頭、魚尾放於餐碟分發給主人家（例︰老闆、長輩）或貴賓？

A︰最重要是主人家或貴賓是否喜歡吃蒸魚，如果不喜歡的話便不用分發了。可以席前先了解，或者在點菜時留心他們的反應。假如他們會吃蒸魚，將魚肉端上餐碟便可，魚頭、魚尾不用刻意安排；如有特別要求想要魚頭、魚尾才為他們奉上。此外，蒸魚的面頰肉（面珠墩）厚肉而鮮味，請客者可盡地主之誼，將面珠墩給客人享用。



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