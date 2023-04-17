消委會超市價格｜食油加逾10%罐頭較疫情前貴4成　1類食品反跌價

新冠疫情三年，經濟蕭條，超市價格似乎有升有降。消委會最新公布了2022年度的超市價格調查，共涵蓋260項貨品，採用了3大連鎖超市（AEON、百佳、惠康）貨品的平均售價做調查。當中大眾的「柴米油鹽」即是「糧油食品、雜糧/調味、罐頭食品」的總平均售價升幅最高。近月雖有「蛋荒」，但報告數據卻反映雞蛋價格不升反跌！超市加價是否無得避？



（資料來源：消委會）

糧油食品升5.4% 必需品成加價之首

13大類貨品中以「糧油食品」加價最多平均5.4%，當中「食油」價格連升三年，在2022年其平均售價總和更上升10.1%，23年首季對比22年首季再升7.9%。組別內的 7 款食油（百得利橄欖油、刀嘜花生油、獅球嘜粟米油等）的平均售價，上升 5.2%至 21.6%不等。其中 1 款（獅球嘜純正粟米油 900毫升x4）連續在2021年及2022 年均錄得雙位數升幅（2021：13.2%；2022：13.7%）。

熊井美國珍珠米加最多達15.4%

「食米」連續5年都有加價，組別的總平均售價在2022年上升1.3%，組別內有三分之二的食米（6 款）加價，升幅最高1款熊井美國珍珠米3公斤由$53.5加至$61.7，達15.4%，

兩個價錢分別為2021年（左）和2022年（右）的平均售價，百分比為升幅/跌幅。（資料來源：消委會）

罐頭較疫情前貴近4成 最貴最平差近3.5倍

「罐頭食品」對比2022年的總平均價，加價升幅為4.6%排行加價榜第3位，頭兩位分別為「糧油食品」和「雜糧/調味」。其中加價最多的3組貨品分別為「罐頭蔬菜/水果」（8.7%）、「罐頭魚」（7.2%）和「罐頭湯」（5.9%），該3組的所有商品售價全部錄得升幅。而本年首季比對2019年首季數據，罐頭蔬果加價39%，成疫情前後的加價之冠。

兩個價錢分別為2021年（左）和2022年（右）的平均售價，百分比為升幅/跌幅。（資料來源：消委會）

罐頭蔬果不但加幅大，不同超市的價格差異亦相當高。在消委會所設的格價網中，一款罐頭雜果商品在A超市售價格$14.5，在B超市只需$4.2，兩者價格差距近3.5倍。消委會提醒消費者最好到不同店舖「格價」，貨比三家，精明購物。

全球雞蛋荒 雞蛋價格數據不升反跌？

去年冬季日本、美國大規模爆發禽流感，大量雞隻被銷毀，使全球多個地方陷入「蛋荒」。但根據消委會數據，雞蛋去年的總平均售價下跌3.9%，價格不升反跌。組別內的 5 款雞蛋只有 1 款的平均售價上升 4.5%，其餘 4 款的跌幅由 1.1%至 11%，跌價原因估算和收集數據的時間有關。

兩個價錢分別為2021年（左）和2022年（右）的平均售價，百分比為升幅/跌幅。（資料來源：消委會）

「蛋荒」出現的時間為2023年首季，而報告的數據搜集時間為2022年到2023年3月24日，「蛋荒」的比重只佔整體報告的一小部分，由此推測可能是造成雞蛋價格數據不升反跌的原因。如果以出現「蛋荒」的今年首季數字與去年首季相比，其中1間網上超市的3款雞蛋的平均價升幅介乎 9.4%至 20.2%。消委會表示，相信隨雞蛋供應回復正常後，價格便會回復穩定。

資料來源：消委會