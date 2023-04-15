暗黑料理｜皮蛋咖啡風潮直撲兩岸三地 製作簡單實測似涼粉?惡臭?
撰文：古曦朗
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內地近日興起「暗黑系」咖啡，當中最具代表性的就是皮蛋咖啡。記者親身製作實測並與眾同樂，給各同事試味，大家反應兩極，有人言好飲可接受，亦有人說惡臭噁心。
攝影︰古曦朗
皮蛋咖啡風潮直捲兩岸三地
皮蛋咖啡這種暗黑風潮從內地興起，最近甚至直捲台灣、澳門。台灣知名的甜品師YouTuber「拿拿摳」和美食頻道「千千進食中」的千千都親身實測，評語褒貶不一；澳門YouTuber頻道「歡樂馬介休」甚至加碼更添一杯鹹蛋咖啡，說味道比皮蛋更佳。
實試皮蛋咖啡 兩樣材料超簡單
記者也來嘗試親製皮蛋咖啡，過程十分簡單，兩樣材料不消15分鐘便做完，製作的確簡單，唯飲用需時！
材料︰皮蛋2隻、奶啡1杯
按圖有皮蛋咖啡製作過程︰
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皮蛋咖啡誠實食評 似涼粉？臭？
經編輯部試飲後，皮蛋咖啡的評價兩極，大多取決於飲用者本身是否喜歡皮蛋。有同事表示皮蛋咖啡幾好飲、可接受，咖啡味道蓋過皮蛋，因此沒想像中的味蕾爆炸感，而且皮蛋蛋白彈牙，與奶茶配料如仙草凍、涼粉等相似，因此評價不俗。
可惜撰寫本文的記者本身不喜愛皮蛋，就自己感覺誠實而言，這杯皮蛋咖啡味道又惡又臭，與咖啡味道的相容性為零，甚至對實驗用的咖啡生了愧疚心，因此厭惡皮蛋的人千萬不要試。
皮蛋咖啡源自哪裡？
源自內地，另外還有腐乳咖啡、芫荽咖啡等。
皮蛋咖啡好喝嗎？
因人而異，從不喜歡皮蛋的人勿亂試。