消委會肉乾｜美珍香紹香園13款肉乾含可致癌物　注意分量慎防腸癌

消委會今日公布肉乾、肉鬆和肉紙零食營養價值檢測結果。30 款樣本中有13款樣本含可致癌物，牌子包括美珍香、華園、冠華、黑橋牌、紹香園、759阿信屋等。另外，全部樣本超出高糖、9成超出高鈉標準。



美珍香牛肉乾被檢出可致癌物嚴重超標

肉乾、肉鬆、肉紙均屬於加工肉零食，雖然香口惹味，不過吃之前三思。是次消委會測試發現30款樣本，逾 4 成（即13款）檢出可致癌污染物多環芳香烴（PAHs），含量最高的 1款「美珍香盒裝牛肉乾」樣本，其4種 PAHs（苯並[a]芘、苯並[a]蒽、苯並[b]熒蒽、稠二萘）的總含量超出歐盟上限逾 5 成，每公斤達 18.2 微克。肉鬆、肉紙全部樣本沒有檢出 PAHs。

13款肉乾樣本檢出可致癌污染物多環芳香烴（PAHs）。（圖片︰photo AC）

加工肉致癌風險高注意食用量

消委會提醒吃肉乾、肉鬆和肉紙等加工肉零食宜小心注意食用分量，預防及減低患大腸癌的風險。因為製作加工肉製品的過程中，蛋白質、碳水化合物、脂肪等有機物在高溫受熱下，會分解並形成PAHs。本港及食品法典委員會現時未有就煙燻肉類及其製品所含的PAHs濃度設出上限，因此是次測試以歐盟規例作參考。至於，驗出可致癌物PAHs的產品，經中心風險評估後，認為其含量不影響公眾健康。

消委會促請廠商要定時審視產品的製作過程，減少PAHs含量，保障大眾健康。而消費者吃肉乾等燒烤肉類亦要慎重，應先去除燒焦的部分以減少攝入。

按圖了解13款樣本在是次測試中發現可致癌物PAHs▼▼

+ 11

加工肉乾烤肉易有PAHs

PAHs是污染物，其實在環境中無處不在，很多食物都含PAHs。在烹飪食物時，當烹煮的溫度愈高，產生的PAHs就愈多。製作肉製品的過程中，蛋白質、碳水化合物、脂肪等有機物在高溫受熱下，會分解並形成PAHs，尤其以脂肪分解所産生的PAHs最多。另外，如果燒烤肉類，其油脂熔化後滴在炭上也會產生PAHs，然後隨煙熏在肉類表面。炭如果未充分燃燒，亦可能生出PAHs，再吸附在食物上，燒焦的食物普遍有較多的PAHs。

（圖片︰消委會）

品質與價格沒有必然關係

是次檢測範圍廣泛，除了檢驗PAHs，還包括獸藥殘餘、防腐劑含量、糖、鈉、總脂肪、飽和脂肪酸、反式脂肪酸和蛋白質。消委會於去年10 月至 11 月，從市場上搜集了 10 款豬肉乾、8 款牛肉乾、8款豬肉鬆和 4 款豬肉紙（脆豬肉乾）樣本，價錢差異頗大，每包售價由＄11.5 至＄170不等，而每100克介乎＄13.7至＄96.8，相差逾6倍。測試結果顯示，每100克售價最低和最高的樣本，總評均獲 4.5 分，反映品質與價格沒有必然關係。

肉鬆、肉紙全部樣本沒有檢出 PAHs，但含糖、鈉量高。（圖片︰iStock）

其他樣本重點檢測結果▼▼

+ 12

食安中心已跟進驗出獸藥殘餘的產品，檢測結果為合格。各製造商回應是次檢測結果，部分表示會自行安排重新檢驗；部分強調產品均符合香港法例規定；亦有部分業者指會改善生產設備及流程，確保食物安全。

下圖總評獲4星半產品▼▼

+ 4