消委會杞子｜尚品御品皇含鉛險超上限　5款杞子獲4星半入藥選寧夏

杞子（枸杞子）蒸雞、燉湯、糖水、乾果即食均是常見，向來被定義為健康食物，不過也隱藏食物安全問題。消委會最新檢測發現，27款杞子樣本，包括尚品、御品皇、位元堂、點點綠、樓上、余仁生、同心堂、老上環、南北行、東方紅、大棧、仁御堂、官燕棧、華潤堂、價真棧等全被驗出重金屬包括鉛，另有7成樣本有除害劑超標問題；而全部樣本沒有驗出食用色素及霉菌毒素。



2.5分紹香園比4分同心堂貴2.5倍

據消委會測試資料，於香港市售的27款寧夏枸杞樣本，23款為預先包裝，餘下4款為散裝，當中7款更標示為「有機」。每包售價介乎$5至$146，若以重量計算，售價是每100克$9至$64.3，價格可相差逾6倍。消費者要留心產品質素與價格未必成正比，因為1款樣本（紹香園）總評僅得2.5分，售價比最便宜的樣本（同心堂）總評達4分竟貴出2倍半。

一般烹調用的可選價格較低的杞子，外觀以粒大、肉厚者為佳。如果用於泡茶、煮湯或作食療平補的可選寧夏產的枸杞；因杞子品種很多，有寧夏枸杞、青海枸杞、新疆枸杞等，而其中寧夏枸杞為道地的藥材，自古醫家常用，入藥也常會選擇寧夏產的枸杞。

入藥也常會選擇寧夏產的枸杞。（圖片︰VCG）

杞子功效營養

中醫認為杞子適合陰虛體質人士平補，用於腰膝痠痛、眩暈、耳鳴、目昏不明等問題；但脾虛濕盛、實熱邪盛、痰濕的人士則不宜經常進食。在營養方面，大部分杞子含豐富的胡蘿蔔素、維他命C和不同的礦物質。以每100克杞子計算，β-胡蘿蔔素含量由0.272毫克至1.13毫克不等。β-胡蘿蔔素是最易轉化成維他命A的胡蘿蔔素，具有抗氧化效果，能轉化成維他命A，對保護眼睛，預防夜盲症及眼睛乾澀皆有幫助。此外，杞子的鐵、銅含量高，也有助素食者補充礦物質。

21款含微量鉛 尚品御品皇近規例上限

杞子雖含豐富營養，然而在是次消委會檢測中，發現全部樣本有不同種類的微量重金屬問題，當中21款樣本含鉛，如以每公斤計，檢出0.018至0.29毫克不等，當中2款樣本（尚品即食寧夏杞子、御品皇杞子）的鉛含量為0.284和0.29毫克，已接近香港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》的上限，相關結果已轉交食安中心跟進。御品皇代理商回應，指該產品符合香港相關法規要求。其他廠商包括樓上、大棧、官燕棧、Superfood均指其產品符合食安要求。研究指長期在飲食中慢性接觸到鉛，可能影響成人血壓的收縮壓，或影響兒童的神經發育和智力發展，消費者應盡量避免攝入。縱然全部樣本有重金屬超標問題，但其中有15款的總評也達到4星或以上，價錢最高（Sunfood）和最低（同心堂）的樣本亦在其中。

按圖睇消委會杞子檢測重點發現▼▼

+ 23

除了重金屬問題，除害劑農藥殘留亦是報告中另一項受關注的結果。逾7成（19款）樣本檢出共14種不同類型的除害劑，當中1款（哈特HART）更檢出7種除害劑；不過，就整體而言，除害劑問題未算嚴重，消費者每日要食用大量杞子才可能構成健康風險。

使用前先洗冷水浸15分鐘減有害物

消委會提醒，杞子開封後易受霉菌污染，必須放入密封容器內，同時放在清涼乾爽的地方。在烹調及進食前要先用水清洗，再用冷開水浸15-20分鐘，減少杞子表面的殘餘有害物，但不宜浸太耐，亦不建議高溫久煮，否則當中的維他命C、礦物質等水溶性營養素流失，杞子口感亦變軟爛不好吃。

消委會推介 杞子3食譜

【杞子炒豬肉】

材料︰杞子100克、瘦肉500克；糖、鹽、油適量

做法︰洗淨瘦肉，切絲。將杞子浸洗乾淨。加熱油鑊，炒肉絲，以糖、鹽調味，最後加杞子炒勻片刻完成。

【杞子韭菜蛋卷】

材料︰杞子10克、韭菜100克、雞蛋3隻；米酒、油、鹽適量

做法︰洗淨韭菜切粒，雞蛋拂散，杞子浸熱水5分鐘泡軟。韭菜、蛋液、杞子拌勻，加米酒、鹽調味。加熱油鑊，倒入蛋液，煎熟捲起完成。

【杞子杏仁朱古力】影片示範︰杞子杏仁朱古力 護眼抗氧零失敗小食

杞子杏仁朱古力（尹嘉蔚攝）