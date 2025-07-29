廚房漏水｜插座漏水變瀑布！是否樓上漏睇1關鍵！常跳掣2大原因

廚房漏水｜夏天常發出黃雨、紅雨、黑雨警告，除了水浸，家中不幸出現漏水情況怎麼辦？有網民曾在Facebook群組《一個裝修佬, C-Fu Chan》發帖，表示自己居於村屋地下，廚房無故有水流出，電箱經常跳掣，及後其中一個牆身插座更突然有水如瀑布一樣湧出，不過時有時無，希望尋求解決辦法。



事主在群組發文後，隨即引來網民熱議，有網民笑言終於見識到什麼叫「做水漏電，做電漏水」，亦有網民懷疑事主的漏水問題與樓上鄰居用水有關，更有不少網民留言表示要「留名睇揭開迷（謎）底」。不過，事主其後沒有再更新，後續發展不得而知。

插座漏水｜專家指有很多可能性 1原因未必與樓上有關

記者將相關情況及影片展示給裝修學校院長鄧世民（Simon），他表示事主的漏水問題嚴重，一般情況下不會滲漏到如此地步，不過他坦言無法透過影片確定滲水原因。插座漏水可以有很多可能性，不一定是樓上用水導致。因為如果樓上住戶爆水管，流水應該是持續性而不是斷斷續續，故有機會是牆身大面積滲水、喉管入水、喉管老化等問題導致插座的電掣底盒注滿水，從而造成漏水情況。

孫慧雪都經歷過！燈罩變水槽 門鐘都難逃一劫

倒楣的人不只事主，「宅男女神」現為2子之母的孫慧雪都曾在Facebook發文，表示家裡發生離奇古怪事，在房間的天花燈聽見水聲。本來她打算先關上總電掣，再把天花燈拆下來一看究竟，怎料燈罩懷疑無法承受重量，整盞燈突然掉落爆開，水流滿地，後來才發現是樓上爆水管導致水浸，連累到孫慧雪的居所都出現嚴重滲漏。

孫慧雪其後更發現除了房間出現滲水現象，連家裡的門鐘按掣都受到牽連出現滲漏，影片中見到鋪在地下毛巾都完全濕透。帖文引來大量網友留言直呼「好危險」，不過孫慧雪則大派定心丸著大家不用擔心，表示會笑著面對。

按圖即看孫慧雪的經歷：

插座漏水｜插座燈掣環環相扣 切勿自行檢查維修

無論是插座還是燈掣，都會有底盒，而每一個底盒都會連接著其他底盒、燈掣或燈座，如果一個電掣位出現漏水問題，連接著的底盒也有可能受到影響，Simon表示如果出現此情況，在檢查時也應透過喉管動線看看接駁到哪一個電掣位，觀察其他連接的底盒有沒有異樣。

按圖即看底盒結構：

不過，Simon亦提醒，如果沒有經過相關訓練和經驗，切勿自己進行檢查或維修，出現漏水情況的插座底盒存在觸電風險，因此如果出現電力相關問題，應盡快尋找專業人士進行維修。

經常跳掣2大原因

家裡出現跳掣是常有的情況，導致電箱經常跳掣除了是電掣位出現滲水或漏水情況外，還有其他兩大原因可導致電流供應停止。

按圖即看跳掣成因：

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用電量過大超出負荷

家中的電力供應是經由配電箱分佈到不同區域的電線，而每組電線都有過載保護器限制供電量。如果在同一組電線上使用兩種或以上耗電量大的電器時，便會容易因為電力負荷過大而跳掣。耗電量大的電器，例如冷氣機、抽濕機、微波爐、暖爐等，最好避免使用同一組電線。

電器老化損壞致漏電

家中的電器出現損壞，會使電器的用電量變得不正常，造成漏電而跳掣。如果家裡電器開始出現老化跡象或者超出使用年期，應盡量避免使用，並盡快進行更換，避免發生危險。