廚房裝修｜為抽油煙機封半窗被嘲似傳菜！爐對窗易爆專家解4疑團

家居裝修，廚房設計和物料選材一向是個難題，無論是煮食爐和水龍頭的擺位、櫥櫃和枱面石的顏色物料，選擇之多都讓人非常頭痛。早前有網民在Facebook群組《家居裝修分享谷》發帖，分享自己家廚房的裝修設計和選材，更表示非常滿意成果。不過一眾網民就不太同意事主在設計和材料方面的選擇，更直言：「好怪雞」、「會後悔」。究竟設計廚房擺位時有什麼要注意？選擇物料時有什麼因素需要考慮？



按圖即看事主廚房設計：

煮食爐對正窗口封半窗 選用岩板枱面石爐邊有縫

事主的廚房並沒有選用石英石或人造石等港人熱門選擇，而是選擇岩板枱面石，枱面石的接縫處則與煮食爐位置接合，除此以外，事主的廚房選用嵌入式煮食爐，但不知是電磁爐或明火煮食爐，只見事主將煮食爐安裝位置預留在窗戶的正前方，而且為遷就安裝抽油煙機的高度，將煮食爐前的窗口封了一半，只剩下一個小窗口。

網民評價一面倒：「好怪雞」、「會後悔」

事主在群組發文後，隨即引來網民討論，不少網民對於事主的廚房裝修設計和物料選材都有保留，有網民笑言留著的小窗戶是「傳菜位」；亦有網民形容煮食爐對正窗戶除了清潔困難以外，窗戶玻璃更有機會因為窗內窗外的冷熱溫度不均而有爆裂的可能，更有網民建議事主直接封窗，直言現在的設計「好怪雞」。

按圖即看網民留言：

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有網民表示事主選用岩板枱面石會後悔，因為岩板非常脆弱，容易崩邊爆裂，更有網民說自己亦曾使用岩板枱面石，結果「二年未夠爆晒」，亦有網民表示岩板的接縫處在煮食爐位置，是「在脆弱的位置留下傷口」。

網民疑慮專家逐一解答

記者將相關相片及網民的問題展示給裝修學校院長鄧世民（Simon），讓專家為大家一一解答。

１ 煮食爐對正窗戶，會因室內外溫度差而導致窗戶有爆裂風險？

實際上開窗通風都會在熱天的時候開，冬天的時候不太會開窗通風，因此冷熱不會交叉頻繁，出現爆裂的可能性不高。

２ 煮食爐對正窗戶有什麼要注意？

煮食時應避免開大窗戶。若明火煮食爐必須靠近或對正窗戶，要留意附近不應放置易燃物品（例如：活動窗簾），以免發生危險。電磁爐和明火煮食爐同樣要留意，如果在煮食的時候開窗遇上大風要小心，因為爐火會不穩定的搖擺，除了會影響煮食之外，大風亦有機會引起爐具翻側危險。

煮食爐對正窗戶要注意安全，稍有不慎或會發生危險，故在煮食時應避免開大窗戶。（網上圖片）

３ 有網民的岩板枱面石「二年未夠爆晒」，是什麼原因導致？

現時岩板仍然屬於發展初期，沒有專利，用的人亦較少。因此物料、成分的差異可以很大，岩板枱面石亦沒有厚度標準，故「二年未夠爆晒」，可能是因為該岩板成分不適合作為枱面石使用；或岩板屬空心岩板，受到撞擊、重壓；或岩板厚度不足，吸熱、撞擊表現較差，導致爆裂。

岩板可以有不同顏色紋理，但仍然屬於發展初期，沒有專利，品質方面差異較大。（網上圖片）

４ 岩板的接縫處在煮食爐附近很危險？

岩板接縫處的位置，大多與方便建材運輸有關，並沒有既定標準接縫處應或不應在某個位置做接口。如果對建材有信心，沒有需要避開爐位做接口，加上枱面不會真的很熱，即使岩板接縫處在煮食爐附近，其爆裂風險亦不大。

枱面石材質選擇 岩板枱面石好處多

市面上有不同種類的枱面石材質選擇，除了人造石和石英石兩種港人熱門選擇，近期亦開始有更多人使用岩板枱面石。

按圖即看枱面石材質對比：

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岩板：易清潔耐高溫 價格貴品質參差

岩板是比較新型的高科技人造材料，由天然石料和無機粘土經特殊工藝，採用最先進的真空擠壓成型和全自動封閉式電腦控溫輥道窯燒製而成的一種新型陶瓷薄板。岩板容易清潔、耐高溫、耐磨耐刮、耐腐蝕，不過相對價格較昂貴、而且因為岩板沒有專利，某一些岩板的質量很差，只是看上去有岩石紋，並非由天然岩石物料加工而成，故品質方面非常參差，因此要留意成分、厚度，選擇品質好、適合做成枱面石的岩板物料。

人造石：可塑性高 但不耐熱耐刮

人造石價格便宜，而且可塑性高，能做到彎曲形狀、無縫接合的效果。不過人造石枱面較其他石材不耐熱、不耐刮。

石英石：硬度高 形狀設計靈活性低

石英石的硬度非常高，不止耐刮、耐熱、更不易出現「蝕色」情況，十分耐用。不過因為高硬度的緣故，石英石的可塑性相對受限，不能夠隨意打磨、黏合，或者造出彎曲形狀，擋水位和邊緣位置會出現明顯接駁痕跡，外觀上相對遜色。