抽油煙機｜與抽氣扇同開小心肺癌上身！抽油煙機正確使用法要關窗

廚房是累積最多油煙的地方，長期吸入油煙更會影響健康，因此安裝一部高效能的抽油煙機非常重要。近日有網民於Facebook群組《家居維修交流平台》發文，表示廚房本已有抽氣扇，但仍想在廚房加裝抽油煙機，詢問有關安裝費用。但有網民認為無此需要，亦有人認為兩者兼備效果更理想。究竟抽油煙機和抽氣扇兩者都安裝，有助抽油煙嗎？不安裝抽油煙機會犯法嗎？



事主在Facebook群組發文，詢問加裝抽油煙機的價錢。（家居維修交流平台＠Facebook群組）

廚房狹窄想加裝抽油煙機 網民：地球人做唔到

依照事主在群組發布的圖片所見，其廚房採用單頭電磁爐，本身已安裝抽氣扇，亦設有櫥櫃和假天花，廚房空間相對狹窄，惟事主仍希望在廚房加裝抽油煙機，並表示會拆掉電磁爐上方的白色櫥櫃，為安裝抽油煙機預留空間。事主更表示假天花有90多厘米高，管道動線可隱藏在假天花內，希望網民能夠提供大約安裝價錢。

按圖即看網民評論及建議：

不少網民看到圖片後認為加裝抽油煙機有難度，嘗試圖文並茂提供相對可行的辦法，有網民表示該工程至少要十幾萬，因為其複雜程度「地球人做唔到」，勸事主打消念頭。有網民則認為抽油煙機和抽氣扇兩者都安裝，在煮食時可以更有效排走油煙，亦有網民更直指「法例有規定廚房要裝（抽油煙機）」，對於事主家中一直沒有安裝抽油煙機感到匪而所思。

抽油煙機非必備 但廚房必須有窗

根據《建築物(規劃)規例》規定，每幢住用建築物須設有廚房設備，包括洗滌盆及供水裝置、妥為建造的壁爐或灶台，但如以氣體、油或電力煮食則除外。條例亦規定每個用作居住或辦公室用途或廚房的房間，須有天然的照明與通風，亦須直接面對室外。由此可見，法例並沒有規定住宅廚房必須安裝抽油煙機，如果有些住戶認為廚房空間窗戶通風良好，或者較少使用廚房煮食，未必需要安裝抽油煙機。

長期吸入油煙可致癌

不過安裝抽油煙機，不但可以減低煮食時油煙污染室內環境，亦可以減低吸入油煙對身體的影響。根據消委會指引，世衞已將高溫油炸所產生的油煙列為可能令人類患癌物質，長期吸入油煙會對呼吸系統、心血管、神經系統及眼睛產生危害，嚴重甚至可致肺癌及中風，故建議住戶安裝抽油煙機。

使用抽油煙機時應避免同時開啟抽氣扇，以免影響抽油煙機的效果。（網上圖片）

抽油煙機抽氣扇不可同時開 使用方法要注意

抽油煙機在安裝和使用上亦有學問。不少人家中廚房都會安裝抽油煙機和抽氣扇，並在煮食時將兩者同時開啟，認為有助排走油煙，同時也有通風效果。抽油煙機和抽氣扇兩者都安裝並無問題，但如果將兩者同時開啟便有不妥。

煮餸煲飯時，同時開抽油煙機及抽氣扇的話會影響氣流，嚴重打擊抽油煙機的效果，油煙難以被抽走，會影響健康。因此在使用抽油煙機時，應把鄰近抽油煙機的窗和抽氣扇關上，可選擇打開較遠的門作通風用途，讓新鮮空氣可以流通，盡量減少對氣流的影響。