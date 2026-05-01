廚房陷阱｜煮餸炒菜做漏1步增致癌風險8倍　10招消除廚房油煙

廚房陷阱｜煮餸炒菜多油煙，若不開抽油煙機，長此下去嚴重可致肺癌、中風。醫生提醒，勿因抽油煙機聲音嘈吵而懶開，油煙中的有害物，例如多環芳香烴、一氧化碳會損害人體器官。



肺癌成因｜長期吸入油煙 肺癌風險高8倍

肺癌是本港最常見的癌症，根據香港醫管局癌症資料統計中心於2025年底發布的最新報告，2023年錄得新症6,111宗，佔整體癌症新症16.1%。有研究顯示，中國非吸煙女性患肺癌的原因包括自身呼吸系統疾病、家中的二手煙、空氣污染及長期吸入油煙等引起，下廚煮食時不用抽油煙機的女性，罹肺癌風險較有使用者高約8倍。

長期吸入油煙可致肺癌（圖片︰Unsplash）

不開抽油煙機4大危害 損肺、心、眼、神經

婦產科醫生張瑜芹在社交平台提醒，入廚做菜一定要打開通風設備，否則烹飪油煙會對身體造成4大危害，包括呼吸系統、心血管、神經系統及眼睛問題。

不開抽油煙機危害1｜損害呼吸系統

烹飪油煙中含有害物質，例如多環芳香烴、一氧化碳等，會損害人體呼吸系統，長期吸入油煙可能會導致哮喘、支氣管炎，嚴重甚至可致肺癌。

不開抽油煙機危害2｜損害心血管

油煙中的氮氧化物會加速血管壁老化，增加心臟病和中風的危險。

不開抽油煙機危害3｜刺激眼睛

油煙中的微小粒子會刺激眼睛，導致疼痛和紅腫。

不開抽油煙機危害4｜影響神經系統

油煙中的苯類物質可危害神經系統，引發頭痛、失眠和記憶力下降等。

烹飪油煙對身體危害大，張醫生提醒一定要記得開啟抽油煙機、抽氣扇及通風設備，避免長時間處身於油煙環境內。另外，選擇煙點較高的油、控制烹飪溫度和時間，也有效降低油煙對身體危害。

10個消除廚房油煙的小妙招▼▼

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1. 火候勿過猛

家中不宜用大火煮食，若火候過猛，產生的油煙會比小火多出許多。

2. 開抽油煙機或抽氣扇

有助抽走有害物質。

3. 早開晚關

應在煮食前先開啟抽油煙機，而在煮食後亦建議讓抽油煙機繼續運轉5至10分鐘。

4. 定期清洗

抽油煙機應定期清洗，否則會導致風力減弱，降低排煙效率。

5. 使用不黏鍋

不黏鍋具導熱較快且受熱均勻，能有效減少油煙產生。

6. 改變烹飪習慣

應盡量減少煎炸爆炒，建議多用蒸、煮、燉或涼拌的烹調方式。

7. 洗鍋再炒下一道菜

若不洗鍋就直接炒下一道菜，鍋內殘留的食物殘渣或油份會重複加熱，產生大量煙霧。

8. 不要等油冒煙才下菜

當油開始冒煙時，油溫往往已超過200℃。建議採取「熱鍋冷油」的方式。

9. 食材瀝乾才入鍋

食材洗淨後應盡量瀝乾水分才入鍋，減少因水油接觸而噴發的油煙。

10. 窗戶不要開太大

煮食時若窗戶開得太大，會形成對流令油煙四散，抽油煙機更難吸走油煙。

參考資料︰台灣張瑜芹醫生FB / 香港衛生防護中心